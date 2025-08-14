La cama de lujo que Máximo Bolocco Menem le compró a su perra que provocó la envidia de muchos: "Duerme mejor que yo"

Máximo Bolocco Menem no duda en demostrarle el amor que le tiene a todos sus seres queridos que lo acompañan en cada momento que vive. Entre sus amigos y su mamá, se encuentra su compañera de viajes: su mascota, Lola. La perra lo acompaña en todas las expediciones que él realiza, ya sea escalar en la montaña como en largas caminatas por el campo. Es por eso que, para que pueda relajarse en la casa, decidió comprarle una cama de lujo que provocó la envidia de sus seguidores.

Máximo Menem Bolocco y Lola

La cama de lujo que Máximo Bolocco Menem le compró a su perra: "Duerme mejor que yo"

En el 2018, Máximo Bolocco Menem fue diagnosticado con un tumor cerebral, y un largo camino de tratamientos y médicos comenzó. Fue así que su mamá Cecilia Bolocco y su padrastro José “Pepo” Daire decidieron darle un regalo para que se vuelva su compañera, y que estuviera a su lado en todo momento. De esta manera, Lola llegó a su vida, una perrita de color marrón que siempre está junto a él y que lo sigue a todas partes.

Máximo Menem Bolocco y Lola

Durante todos sus viajes y actividades extremas, la perra lo acompaña. En su cuenta de Instagram, Máximo comparte las mejores fotografías en la montaña con la mascota o se toma el tiempo de vivir largas caminatas con ella. Sus seguidores son testigos del cariño que el modelo le tiene a Lola; tanto que decidió hacerle una cuenta propia para compartir las mejores postales y todo lo que hace en su día a día, en la tranquilidad de su hogar.

En las últimas horas, Máximo provocó la envidia de todos cuando mostró el último regalo de lujo que le hizo, para que ella pudiera descansar cuando no están de viaje. En su casa, Lola tiene una cucha de gran tamaño, de color blanco y celeste, y una puntilla a rallas. Con almohadones y juguetes en composé, el modelo demostró el tamaño al posicionarse al lado y hacer notar que ambos podían entrar. "Duerme mejor que yo en su cama. Cabemos los dos", bromeó con sus seguidores.

El regalo de Máximo Menem Bolocco a Lola

El regalo de Máximo Menem Bolocco a Lola

Las redes sociales no tardaron en destacar esta compra del modelo y cómo sigue demostrando el amor que le tiene a su mascota. En sus viajes, comparte los mejores momentos con sus amigos y familia, quienes lo acompañan en cada ocasión. Sin embargo, su perra Lola también ocupa un lugar en sus postales, ya que juntos pasan por todos los viajes y procesos de Máximo Bolocco Menem. Es así que decidió hacerle un regalo especial, para que también pueda descansar y disfrutar de una buena siesta.

