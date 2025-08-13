El comentario de Emanuel Ortega al conocer la condena a Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi

Este 13 de agosto, pasadas las 11 horas, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana decidió condenar a 19 años de prisión a Claudio Contardi, exesposo de Julieta Prandi, por "abuso sexual con acceso carnal agravado por haber causado un grave daño en la salud mental de la víctima, con hechos reiterados”.

En ese momento, la modelo llegaba al juzgado acompañada de su abogado Fernando Burlando y su pareja Emanuel Ortega, quien se había presentado como testigo de la causa. Abrazados y caminando hacia el lugar para conocer la noticia, el músico fue quien realizó un comentario sobre la decisión de la Justicia.

Qué dijo Emanuel Ortega sobre la condena a Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi

La conductora llegó minutos después de conocerse la sentencia y al bajar del vehículo con su actual pareja, Emanuel Ortega, y su abogado, Fernando Burlando, se enteró de la misma a través de los cronistas que se encontraban cubriendo la noticia en el lugar.

Sin poder decir ninguna palabra por lo conmovida que se encontraba en ese momento, el músico la abrazó y expresó en los medios: "Eso es lo que queremos ver (si se hizo justicia). Ojalá que si". Al haber estacionado en la esquina del Tribunal, los periodistas aprovecharon para seguir el camino junto a ellos y escuchar la palabra de Julieta Prandi, quien seguía callada y con lágrimas en los ojos, sobre la resolución del juez.

Es por eso que, abrazado a ella, Emanuel Ortega pidió que los dejen pasar y manifestó: "Falta llegar todavía". Julieta Prandi, por su parte, se limitó a decir que quería estar ahí para escuchar la decisión de la Justicia. Sin embargo, cuando llegó, su expareja ya había sido retirado del sitio por dos polícias y sus familiares fueron quienes le contaron lo ocurrido.

Ante la insistencia de los periodistas, el hijo de Palito Ortega respondió que su relación con la top model tuvo "años hermosos" aunque destacó que "no fue fácil acompañar” debido a todo el proceso que implicó el juicio que le inició ella al padre de sus hijos, Mateo y Rocco, y las secuelas que le dejó el calvario vivido junto a él durante tanto tiempo.

Previo a su llegada, ambos habían hablado en canal América sobre el juicio a Claudio Contardi y el propio Emanuel había pedido justicia por su novia y todas las víctimas de abuso y violencia de género: “Hay un montón de personas víctimas de violencia, no solo de género, que están esperando sentirse amparadas”.

Además, agradeció la contención y el apoyo de los medios a la modelo y aseguró que "están mandándole un mensaje a miles de mujeres que necesitan que este día cambie para bien las cosas”. A la salida del juzgado, Julieta Prandi se mostró aliviada y aseguró: "Volví a nacer". Sin embargo, criticó a la justicia por ser lenta y por todo el desgaste físico y mental que le generó todos estos años desde que se animó a denunciar a su exmarido. "Se tardó mucho tiempo", dijo.

Cabe recordar que la sentencia quedó lejos de la pena máxima de 50 años que había pedido Julieta Prandi a través de sus abogados, pero cerca de los 20 que había solicitado la fiscalía.

Si sufrís violencia de género podés comunicarte a la LÍNEA 144, que brinda atención, contención y asesoramiento.