Guillermina Valdés se robó la atención de las redes sociales, al anunciar su próximo proyecto. La actriz abrió la temporada de teatro del verano 2026, con una obra de José María Muscari. De esta manera, generó emoción en sus seguidores, quienes no dudan en acompañarla en todos los trabajos que tiene. Sin embargo, para mantenerse activa y poder realizar todas sus actividades, mostró un truco infalible que la acompaña en esos días de desayuno rápido pero saludable.

El truco de Guillermina Valdes para consumir un desayuno rápido y saludable con un solo ingrediente

Guillermina Valdés es una de las celebridades que no dudan en mantener un estilo de vida saludable y lleno de actividades, para ella y toda su familia. Para mantener sus constantes trabajos en la televisión y en el teatro, busca mantener una alimentación balanceada y una rutina de ejercicio que la ayuden a mantener las energías activas, al igual que la salud de sus hijos. En diversas ocasiones, comparte su día a día con sus seguidores, ellos toman sus consejos sin dudarlo.

Sin embargo, ser una de las celebridades con más trabajos activos, la lleva a tener que vivir una rutina a las apuradas. Es por eso que, en ocasiones, no puede tomarse el tiempo de cocinar y prepararse elaborados platos. Para esos momentos en las mañanas, encontró un truco infalible que le permite consumir un desayuno rápido y saludable con un solo ingrediente. Sin dudarlo, lo compartió con sus seguidores, quienes no tardaron en destacarlo para seguir su consejo.

"La mejor opción cuando no hay tiempo y nos llevamos el desayuno con nosotros", comenzó diciendo en sus historias de Instagram. De esta manera, mostró un puñado de almendras en su mano, que sirve para la digestión y tienen un sabor apacible. La actriz recordó a todos activarlas y tostarlas antes de consumir. Para hacerlo, primero se deben remojar en agua con sal durante varias horas. Seguido a esto, se tuestan en el horno o en una sartén, a menudo con aceite y sal.

El truco de Guillermina Valdes para un desayuno rápido y nutritivo

Guillermina Valdés no solo muestra su interés en la moda, o en sus trabajos en la televisión y teatro. Sin dudarlo, comparte con sus seguidores los mejores trucos alimenticios, para que ellos también puedan mantener una rutina saludable. La actriz es una de las más observadas en redes sociales por los usuarios, gracias a sus participaciones en diferentes proyectos y por demostrar cómo los lleva a cabo, sin perder su energía.

