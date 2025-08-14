Wanda Nara confirmó su vuelta a Masterchef: "En Telefé son un poco tóxicos y celosos"

Wanda Nara fue centro de rumores de cancelaciones de trabajos por sus constantes escándalos en la farándula argentina. La conductora estuvo al mando de Masterchef Argentina, edición Famosos, y de Bake Off Famosos, haciendo que creciera su carrera dentro de este rubro y que los seguidores pidieran seguir viéndola en la pantalla con estos programas. Finalmente, y tras meses de rumores, decidió confirmar que ya fue solicitada para volver a la conducción del programa de cocina, que ya se está preparando en el detrás de cámaras.

Wanda Nara

La vuelta de Wanda Nara a Masterchef: "En Telefé son un poco tóxicos y celosos"

Wanda Nara fue la encargada de conducir varios programas de la televisión argentina que quedaron en el corazón de sus seguidores. Desde Love is Blind para Netflix hasta Masterchef y Bake Off para Telefé, la modelo mostró su talento para la conducción y sembró su camino para futuros proyectos. Incluso, en los últimos días, viajó a México para poder comenzar a grabar una nueva temporada de la serie del amor, y muchos de sus seguidores coincidieron con una pregunta clave.

Wanda Nara

"¿Qué pasaría con Masterchef Argentina?". Su presencia en el escándalo más grande de la Argentina de los últimos meses provocó que comenzaran a correrse los rumores de una posible desvinculación de Telefé con Wanda Nara. A pesar de que su conducción en el programa de cocina del 2023, y su continuación en el de pastelería en el 2024, fue un éxito, se decía que a los encargados del canal no les estaba gustando las polémicas alrededor de la modelo. Es por eso que, y en este contexto de grabaciones para Netflix, decidió romper el silencio y confirmar su vuelta.

La confirmación ocurrió en un mano a mano con Kenny Palacios, su compañero más fiel y panelista en el streaming Fuera de Joda. Para el programa, decidieron entrevistar a Wanda y él no se guardo la pregunta sobre cómo venía preparándose para Masterchef. Tajante, la modelo confirmó: "Muy contenta. Hace cinco minutos, me llamaron. Les dije que se ponen un poco tóxicos y celosos. Me ven acá y empiezan a decirme lo que tenemos que hacer". De esta manera, y ante la emoción de los fanáticos, contó que dentro de poco comenzarán con las promociones y que ella estaba al tanto del casting y los futuros participantes.

Este dato emocionó a todos sus seguidores, quienes temían por la continuación de su conducción en el programa de cocina. Wanda Nara demostró ser una de las conductoras más solicitadas en la Argentina, y que, a pesar de los escándalos donde esté involucrada, seguirá adelante con sus trabajos en el país. En estos días, se está encargando de las grabaciones de la segunda temporada de Love is Blind, para Netflix Argentina, pero luego volverá y comenzará con Masterchef, uno de los más esperados por los espectadores.

A.E