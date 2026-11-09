Agus Gandolfo abrió su álbum más personal: entrenamiento, gastronomía y momentos en familia

Agustina Gandolfo compartió una selección de fotografías de su presente junto a Lautaro Martínez y sus hijos, Nina y Theo. La empresaria mendocina reunió imágenes de sus rutinas deportivas, preparaciones caseras y encuentros sociales, además de algunas escenas íntimas que permiten conocer cómo transcurren sus días en Italia.

Las publicaciones muestran situaciones de distintos ámbitos, sin responder necesariamente a una misma jornada. Entre las postales aparecen una bandeja de empanadas, una extensa mesa preparada para un brindis y una sesión en el gimnasio. Un video junto a los chicos completa el recorrido, mientras que un autorretrato frente al espejo deja ver otra de sus elecciones de vestuario.

Agustina Gandolfo y su rutina de ejercicios: del gimnasio a la gastronomía

Agustina Gandolfo eligió dos fotografías de su actividad física para mostrar parte de sus hábitos. En la primera aparece sobre una cinta, con el cabello recogido en una cola alta y una remera negra de manga larga. En la segunda lleva un top y calzas cortas del mismo color, con los brazos elevados junto a una máquina.

La empresaria durante una de sus sesiones de ejercicio físico.

La disciplina deportiva forma parte de su vida desde hace tiempo. En septiembre de 2026 contó que llevaba una década ejercitándose entre tres y cuatro veces por semana, aunque había decidido incorporar circuitos y running para variar sus prácticas habituales. Según explicó entonces, probar modalidades diferentes le resultaba entretenido después de tantos años de constancia.

Su interés por la alimentación quedó reflejado en otra conversación con sus seguidores. Al responder una consulta sobre las harinas, defendió el consumo de carbohidratos dentro de una dieta equilibrada y sostuvo que "no hay ningún motivo para tenerles miedo". La declaración surgió después de publicar una fotografía de su desayuno, antes de comenzar una jornada de actividad intensa.

La cocina ocupa otro espacio entre sus recuerdos recientes. Una imagen muestra una bandeja con empanadas listas para hornear, junto a un recipiente con huevo batido y una mano trabajando sobre la masa. Cerca se distingue un mate, mientras que otra captura presenta a Lautaro Martínez sentado en un restaurante, frente a varias bebidas y pan.

Una salida gastronómica y la elaboración casera de empanadas.

La afición culinaria también se convirtió en un proyecto empresarial. En 2022, junto a su esposo, inauguró Coraje Milano, un restaurante ubicado en el barrio de Brera. La propuesta combina recetas italianas con sabores argentinos e incluye productos vinculados con Mendoza, provincia natal de la emprendedora. El establecimiento fue desarrollado a partir de una idea en la que trabajó durante varios meses.

En abril de 2026, la marca amplió su presencia con una sede en Las Compuertas, Luján de Cuyo. El local funciona dentro de Cittanina, un emprendimiento vitivinícola impulsado por ambas familias. La apertura incorporó una propuesta gastronómica rodeada de viñedos, con platos regionales y vinos elaborados en la propiedad, donde también se organizan degustaciones para los visitantes.

Los encuentros sociales forman parte del material difundido. En una fotografía aparece una mesa extensa, con numerosos invitados que levantan sus copas durante un brindis. La imagen contigua muestra una tarjeta personalizada con su nombre y la ilustración de una cartera roja, colocada sobre un plato blanco.

Una reunión con invitados y los detalles de la mesa preparada para la ocasión.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez: las postales familiares junto a Nina y Theo

Agustina Gandolfo compartió una escena en la cocina junto a su pequeña, quien lleva anteojos de marco violeta. La nena aparece sentada, con una remera escolar blanca, mientras observa lo que tiene delante. La empresaria, vestida de oscuro y con el cabello recogido, se ubica detrás de ella y la acompaña durante ese momento.

La composición incluye un autorretrato tomado frente a un espejo de cuerpo entero. Para esa ocasión eligió un abrigo blanco largo, una prenda beige y botas altas negras, acompañados por pantalones oscuros. En una mano sostiene el teléfono y en la otra lleva unas hojas, dentro de un ambiente luminoso con mobiliario de tonos claros.

La faceta familiar adquiere mayor protagonismo en una grabación protagonizada por los dos chicos. Ambos están frente a un postre con una vela encendida, mientras su madre sonríe a un costado. La escena registra una pequeña celebración alrededor de la mesa, aunque el archivo no permite establecer su fecha ni relacionarla con un festejo específico.

Un conjunto de tonos neutros y un instante compartido

El material llega pocos días después de una fecha especial. La empresaria celebró su cumpleaños con una sorpresa organizada por su marido. Creía que disfrutaría de una cena romántica, pero al ingresar al restaurante encontró a familiares y amigas. Tras aquella noche, compartió un mensaje de agradecimiento en el que habló de las dificultades que implica vivir lejos de sus afectos. "Solo yo sé cuánto me pesa estar lejos de mi familia y de mis amigos", expresó en Instagram. También destacó el esfuerzo de quienes viajaron y el gesto de su pareja al reunirlos para una ocasión tan significativa.

La celebración fue especialmente importante para ella por la presencia de su hermana, su cuñada y personas de su círculo cercano. En esa publicación recordó que varias amistades construidas en Italia se convirtieron en un apoyo fundamental, al ayudarla a sobrellevar la distancia con su país de origen.

El vínculo con Mendoza también está presente en sus proyectos laborales. En una entrevista, explicó que deseaba crear un espacio que le permitiera sentirse cerca de sus raíces pese a vivir en el exterior. "Amo Argentina, amo Mendoza, mi ciudad", aseguró al recordar una de las motivaciones que la llevaron a desarrollar su emprendimiento gastronómico.

Con esta selección de recuerdos, Agustina Gandolfo dejó ver distintos aspectos de su vida junto a Lautaro Martínez, Nina y Theo. Las fotografías reúnen hábitos que mantiene desde hace años, compromisos empresariales y encuentros con sus seres queridos, una combinación que también refleja el lugar que conserva su identidad argentina en el presente.