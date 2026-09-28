A días de volver a la cancha con la selección argentina, así fue el fin de semana de Lautaro Martínez y su familia en Mendoza

Lautaro Martínez aprovechó los días previos a un nuevo compromiso con la Selección argentina para viajar a Mendoza junto a Agustina Gandolfo y sus hijos, Nina y Theo. La provincia tiene un significado particular para la familia: además de ser el lugar donde nació su esposa, allí impulsaron durante los últimos años un emprendimiento vinculado al vino y la gastronomía.

La visita se produjo justo antes de que el delantero vuelva a concentrarse en su actividad deportiva. La Selección dirigida por Lionel Scaloni enfrentará a Bolivia este miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes y continuará su calendario con dos amistosos en el Monumental: Burkina Faso, el sábado 3 de octubre, y Benín, el martes 6.

El vínculo de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo con Mendoza

Aunque su vida cotidiana transcurre principalmente en Italia, Mendoza se convirtió en uno de los lugares de encuentro de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo cuando están en la Argentina. Allí se encuentra Cittanina, el emprendimiento vitivinícola ubicado en Las Compuertas, Luján de Cuyo, que nació a partir de la búsqueda de un espacio donde la familia pudiera reunirse durante sus estadías en el país.

El proyecto comenzó de la mano de Andrés Gandolfo, padre de Agustina, quien encontró una finca con viñedos de Malbec plantados en 1930. Con el tiempo, la iniciativa creció y sumó una bodega, espacios para degustaciones y Coraje Mendoza, el restaurante que abrió sus puertas en abril de 2026 dentro del mismo establecimiento.

El nombre de la bodega también guarda una referencia personal. Cittanina fue elegido en homenaje a Nina, la hija mayor de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, y combina la palabra italiana “città” con su nombre. La pareja también tiene a Theo, su segundo hijo, quien acompañó a sus padres durante esta visita.

Lautaro Martínez compartió la jornada acompañado en Las Compuertas. (Instagram)

La visita estuvo así directamente vinculada con el emprendimiento que la pareja desarrolla en la provincia. Durante el fin de semana, el delantero recorrió el lugar y compartió distintas actividades junto a Agustina, sus hijos y otros integrantes de la familia.

Las imágenes publicadas permitieron conocer diferentes sectores del establecimiento. Los viñedos aparecen como escenario de buena parte de las postales, mientras que otros registros muestran los espacios gastronómicos, el salón y algunos de los vinos producidos por Cittanina.

También hubo lugar para una postal especialmente familiar. Lautaro apareció con Theo en brazos frente al cartel de Coraje, acompañado por sus seres queridos, en una de las imágenes que dejó su paso por Las Compuertas.

El futbolista recorrió los exteriores de Cittanina durante su paso por Mendoza. (Instagram)

Así fue el fin de semana de Lautaro Martínez y su familia en Mendoza

Una de las fotografías tuvo como protagonistas a Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, quienes posaron tomados de la mano durante una jornada al aire libre. Para la ocasión, ambos eligieron prendas negras: ella combinó un top strapless con pantalón de cuero y sombrero, mientras que el futbolista llevó remera, pantalón, gorra y anteojos de sol.

En otro momento de la estadía, Lautaro cambió su look y apareció con una remera blanca de mangas largas, pantalón gris y zapatillas claras. El delantero recorrió los exteriores del lugar con las hileras de viñedos y el paisaje mendocino como escenario.

Los registros mostraron así una pausa en la rutina deportiva de Lautaro, que pasó el fin de semana acompañado por su familia antes de volver a ponerse a disposición de la Selección argentina. Las actividades estuvieron concentradas en el mismo espacio que la pareja impulsó junto a la familia de Agustina.

La pareja posó junta durante una de las jornadas que compartió en Mendoza. (Instagram)

La recorrida continuó puertas adentro. Una de las fotografías muestra el salón preparado para recibir comensales, con una extensa mesa, una cava con botellas y grandes ventanales que permiten observar el exterior. La madera tiene una presencia predominante en el ambiente y acompaña el entorno de la finca.

El vino también estuvo presente en las publicaciones. Entre el material compartido aparece una botella de Cittanina Malbec 2023 junto a una copa servida, una de las etiquetas elaboradas como parte del emprendimiento vitivinícola que la familia desarrolla en Las Compuertas.

Coraje Mendoza completa la propuesta dentro del mismo establecimiento. El restaurante está integrado a la finca y permite combinar la experiencia gastronómica con los vinos elaborados allí. Durante esta visita, el lugar funcionó además como escenario de los distintos momentos que Lautaro y Agustina compartieron junto a sus hijos.

Este es uno de los vinos del emprendimiento familiar (Instagram)

Lautaro Martínez, a días de volver a jugar con la Selección argentina

Después del fin de semana en Mendoza, la agenda de Lautaro Martínez vuelve a estar marcada por la Selección argentina. El equipo de Lionel Scaloni tiene programados tres amistosos en apenas siete días, con el primero ante Bolivia en Córdoba y los siguientes frente a Burkina Faso y Benín en el Monumental.

La estadía mendocina quedó entonces ubicada en un breve intervalo dentro del calendario del delantero. Fueron días compartidos con Agustina Gandolfo, Nina y Theo en un lugar que reúne los orígenes de su esposa y uno de los emprendimientos que desarrollaron juntos en la Argentina.

A pocos días de regresar a la cancha, Lautaro Martínez dejó una serie de postales de su fin de semana en Mendoza junto a su familia. Viñedos, gastronomía y momentos junto a Agustina Gandolfo y sus hijos formaron parte de una visita que antecedió a su reencuentro con la Selección argentina.