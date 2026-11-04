Alan Faena y unas tiernas postales junto a sus hijas en la playa

En una faceta mucho más íntima y alejada de los grandes acontecimientos sociales, Alan Faena (63) disfruta de un momento familiar junto a sus dos hijas, Rubi Roses (2) y Tigerlili (1 mes y medio). Con su característico look: total white, sombrero de ala ancha y anteojos oscuros, el empresario caminó en la arena mientras llevaba en brazos a la más pequeña.

Alan Faena, lejos de la agenda pública: "Es el tiempo de mis hijas"

Acostumbrado a moverse entre los principales escenarios del arte, el diseño, la arquitectura y los negocios internacionales, Faena construyó a lo largo de los años un universo propio, con una estética inconfundible y proyectos que trascendieron fronteras. Su nombre está asociado a desarrollos emblemáticos y a una manera muy personal de concebir el lujo, la hospitalidad y la experiencia artística.

Alan Faena junto Rubi Roses y Tigerlili en South Beach.

Sin embargo, lejos de las inauguraciones, las celebraciones y los encuentros que forman parte de su agenda pública, el empresario hotelero tiene un registro diferente y disfruta a full de una caminata con sus dos hijas. “Es el tiempo de mis hijas”, confesó emocionado mientras su esposa, Grace Goldsmith Faena (28), destaca su presencia y dedicación como padre.

El contraste entre su mundo profesional y esta faceta familiar revela un costado íntimo y lleno de calidez. Es un padre presente, que disfruta de esos momentos cotidianos que no necesitan grandes escenarios ni producciones para convertirse en recuerdos especiales y que pone el acento en los afectos.