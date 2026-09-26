Nació Tigerlili, la segunda hija de Grace y Alan Faena: el cuento de hadas que inspiró su nombre

Grace y Alan Faena viven un momento de enorme felicidad y emoción tras el esperado nacimiento de su segunda hija. La dulce noticia fue revelada por la diseñadora como también el motivo de su particular nombre, que se encuentra inspirada en un conocido cuento de hadas.

Grace y Alan Faena presentaron a su segunda hija en las redes sociales

Grace y Alan Faena fueron padres por segunda vez y compartieron la feliz noticia con sus seguidores. La diseñadora, de 28 años, presentó oficialmente a su hija menor a través de una tierna postal tomada en la clínica donde nació la bebé y reveló el particular nombre que eligieron para ella: Tigerlili.

En la imagen compartida en Instagram, la recién nacida aparece descansando en la cuna de la habitación, mientras su hermana mayor, Rubi Roses, la observa sonriente. Una escena íntima y familiar que Grace Faena decidió publicar para anunciar la llegada de la nueva integrante de la familia.

La tierna postal de Rubi Roses y Tigerlili, las hijas de Grace y Alan Faena

Junto a la fotografía, Grace Faena explicó el significado detrás del nombre elegido y lo vinculó con un universo de fantasía y aventura. “Una Flor que simboliza fuerza con gracia y belleza feroz. La princesa de Nunca Jamás que evoca aventura, espíritu libre y un mundo lleno de imaginación y magia”, escribió emocionada y feliz al transitar el nacimiento de su pequeña.

El nombre Tigerlili está inspirado en Tigrilla (en inglés Tiger Lily), uno de los personajes femeninos de Peter Pan, el clásico cuento creado por J. M. Barrie. En la historia, la princesa de Nunca Jamás forma parte de ese mundo fantástico que combina aventuras, magia e imaginación, una referencia que Grace Faena tomó como inspiración para bautizar a su hija.

La publicación de Grace Faena en Instagram tras el nacimiento de su segunda hija

Además, Grace Faena llevó tranquilidad a sus seguidores al contar que Tigerlili nació con un peso saludable y que tanto ella como la bebé se encuentran bien. La publicación en la red social no tardó en generar repercusión. En pocas horas, la postal cosechó miles de "likes" y numerosos mensajes de felicitaciones para la pareja y su familia. Entre quienes celebraron la llegada de la pequeña estuvieron Florencia Raggi y Dolores Barreiro, que dejaron sus saludos en el posteo.

Una historia de amor que creció entre el arte, la moda y el mundo Faena

La historia de amor de Grace y Alan Faena comenzó años atrás y con el tiempo se consolidó como una de las parejas vinculadas al universo artístico, empresarial y de lifestyle. A pesar de mantener buena parte de su vida familiar lejos de los flashes y en Estados Unidos, ambos suelen compartir algunos momentos de su intimidad y de los proyectos que los unen.

Ella es es hija de James Goldsmith, uno de los desarrolladores inmobiliarios más poderosos de Estados Unidos, y él un reconocido empresario hotelero nacido en Argentina. Ambos se conocieron en mayo de 2021, durante el cumpleaños de Mónica, la madre de la diseñadora, que se celebraba en el Saxony Bar del Faena Miami Beach.

Grace y Alan Faena

En marzo de 2022, Alan Faena le propuso matrimonio de una manera muy particular: durante una estadía en su casa de Punta del Este. La pareja celebró su boda el 4 de marzo de 2023 en Buenos Aires, en una ceremonia realizada en el Templo Libertad, donde décadas atrás también se habían casado los padres de Alan. La celebración se extendió durante cuatro días y tuvo diferentes escenarios, entre ellos el Palacio Paz y el Hotel Faena de Puerto Madero, donde se realizó la gran fiesta con más de 400 invitados.

Un año después de aquel casamiento, la diseñadora y el empresario anunció que esperaba a su primera hija en común. En septiembre de 2024 nació Rubi Roses, quien se convirtió en la primera hija de Grace y en la cuarta de Alan, que ya era padre de Santiago, Dominique y Noa, fruto de relaciones pasadas.

Este sábado 26 de septiembre, nació Tigerlili, la segunda hija de Grace y Alan Faena. Su nombre está inspirado en Peter Pan y en uno de los personajes femeninos de este cuento de hadas. Con su llegada, la familia atraviesa ahora una nueva etapa junto a Rubi Roses, quien se convirtió en hermana mayor y fue una de las protagonistas de la primera postal de la recién nacida.