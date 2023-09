Alejandra Pradón está atravesando un período complicado debido a un problema psicológico y emocional que surgió en su vida. Hacía mucho tiempo que no se sabía nada de la actualidad de quien supo ser un ícono de los 90, hasta que ella se animó a exteriorizar y contarlo por sí misma.

Alejandra Pradón

La ex vedette confesó abiertamente que está lidiando con un problema, una situación que la afecta y que tuvo efectos adversos en su vida. La rubia compartió esta información durante una aparición en el programa Polémica en el bar, en su nuevo formato que se transmite los fines de semana.

Después de una presentación cálida y llena de afecto, Alejandra abrió su corazón y habló sobre el desafío que está enfrentando, relacionado con su bienestar emocional. “Tengo lo que se llama 'estrés emocional'”, explicó la talentosa mujer que protagonizó innumerables momentos televisivos impactantes.

Alejandra Pradón

Cuando profundizó en su situación y con el propósito de describir las características de su afección, Pradón compartió: “Es una combinación de tristeza profunda con pánico por todo lo que pasó con la pandemia y otras cuestiones".

Alejandra Pradón compartió su crisis emocional

En ese momento, Marcelo Polino brindó su apoyo a Alejandra y expresó: "Me parece que está bueno que lo cuente porque antes era visto como algo vergonzante pero ahora que nuestra generación se está animando a contar este tipo de cosas, es como que alienta a otros a hacer lo mismo".

Alejandra Pradón, por su parte, abordó las medidas que tomó para hacer frente a este estrés. La exvedette afirmó: “Yo por suerte fui a ver a mi cardiólogo y a todos los médicos que se te ocurra para que me ayuden. Sigo todas las indicaciones y hago los deberes. Uno de los consejos que me dieron es que me alejara de las personas a las que no tenía ganas de ver, que me iba a hacer bien y tenían razón".

SDM