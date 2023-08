Marcela Tinayre nunca ha ocultado la admiración que siente hacia su madre, la mítica conductora Mirtha Legrand. Estas últimas horas son cruciales para el destino de la presentadora, ya que, se estaría negociando la llegada de su ciclo a las pantallas de El Trece para los sábados en la noche.

Mirtha llegaría al canal del sol con su mesa, cena y conversación picante con las diferentes personalidades públicas del país. Sin embargo, quien podría dejar de lado su sueño de conducir otro histórico formato es Marcela Tinayre. Recordemos que la rubia está en América TV conduciendo "Polémica en el Bar" que, iría los sábados en la noche tras la llegada de Marcelo Tinelli con el Bailando 2023.

Qué hará Marcela Tinayre si Mirtha Legrand llega los sábados en la noche de El Trece

Pero, durante la mañana de este lunes en "Socios del Espectáculo" revelaron que si se concreta la negociación de Mirtha con El Trece, Tinayre abandonaría "Polémica en el Bar" porque no quiere competir con su madre en el mismo horario.

En una nota para el programa de chimentos, la mediática se hizo la desentendida y afirmó que no sabía el destino laboral de Legrand. "Quién dijo eso... Nada que ver. Mamá no firmo con nadie y no sé los horarios de sábados y domingos", señaló tajante.

No obstante, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich resaltaron que las negociaciones entre Adrián Suar y Nacho Viale están bastante adelantadas y que muy pronto podrían llegar a un acuerdo para que Mirtha Legrand vuelva a la televisión con su "mesaza". Por otra parte, afirmaron que desde la producción de "Polémica en el Bar" no les preocupa si Marcela Tinayre decide dejar el programa para no competir con su madre en el mismo horario.

AM