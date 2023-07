Alejandro Cipolla es el abogado y amigo de Alexander Caniggia, y al enterarse del nacimiento de Venezia, la hija del conductor con Melody Luz, dejó un pedido en las redes de los padres.

Ante esto, el abogado dejó la cajita de preguntas y respondió las consultas de sus seguidores, y una de ellas recibió como respuesta un palito para la ex angelita Estefi Berardi. "Ellos informaron a la prensa que era un varón, vos sabías que era una nena", fue el mensaje que dejó uno de los seguidores.

Ante esto, el abogado respondió: "Si sabia, lo hicieron para tener privacidad!", comenzó respondiendo, pero a continuación lanzó: "Lo que me llama la atención que Estefanía Berardi esté horrorizada con Lanata por informar la primicia de Wanda, si ella hizo lo mismo con el embarazo de Melody".

Al finalizar, el abogado sentencio: "Es decir esta envidiosa de no haber tenido la primicia, por qué de respeto no puede hablar!", finalizó el abogado.

Melody Luz contra Estefi Berardi

Los comentarios del reconocido periodista Jorge Lanata han sido repudiados por Estefi Berardi, mientras que su archienemiga, Melody Luz, no ha perdido la oportunidad de lanzar un ataque directo.

Para aquellos que están al tanto de la historia entre Melody Luz y Estefi Berardi, saben que su relación es de enemistad declarada. La bailarina ha dejado en claro su desprecio hacia la exangelita y ahora ha lanzado una crítica contundente con una frase lapidaria.

Melody Luz atacó a Estefi Berardi en su intento de defender la privacidad de Wanda Nara: “Es tan hueca”

"¡Te pido un límite! Me parece monstruoso revelar la enfermedad de alguien sin su autorización. Ni siquiera sabemos si ella quiere hacerlo. Tal vez aún no ha asimilado la situación. Ser una figura pública no otorga el derecho de invadir su privacidad con algo tan delicado como la salud", reprochó Berardi en Twitter.

Melody Luz y Alex Caniggia

Melody Luz, a solo días de convertirse en madre por primera vez, capturó el tweet de la exangelita y respondió con fuerza: "Ja, ja, ja. ¿Esta ridícula se está hablando a sí misma o qué?". La bailarina continuó, diciendo: "Es tan vacía que reclama lo que ella misma hace". Con este contundente mensaje, Melody Luz lanzó su ataque sin etiquetar a Estefi Berardi.

