Alejandro Lerner celebró sus 69 años: show exclusivo, invitado especial y nueva canción

Alejandro Lerner atraviesa una etapa de intensa actividad artística. Mientras continúa trabajando en un nuevo álbum de estudio, el reconocido cantante y compositor decidió celebrar sus 69 años de una manera especial, rodeado de música, amigos y seguidores que pudieron acompañarlo en una noche cargada de emociones.

Alejandro Lerner festejó su cumpleaños 69

Lejos de optar por un festejo tradicional, Alejandro Lerner eligió compartir este momento con el público en un evento íntimo realizado en Niceto Club. Allí repasó parte de su trayectoria junto a su banda y aprovechó la ocasión para mostrar material inédito, marcando un nuevo paso en la etapa creativa que está atravesando.

Así fue el cumpleaños de Alejandro Lerner

La celebración tuvo lugar en un formato especial y con capacidad reducida, lo que permitió generar una experiencia más cercana entre Alejandro Lerner y quienes asistieron al evento. El encuentro reunió a colegas, amigos y un grupo de fanáticos que pudieron disfrutar de una propuesta diferente a la de un recital convencional.

Alejandro Lerner regaló una experiencia inolvidable a sus seguidores

Durante la noche, Alejandro Lerner recorrió algunos de los clásicos más importantes de su carrera, canciones que forman parte de la banda sonora de varias generaciones y que continúan vigentes en cada presentación. Sin embargo, uno de los momentos más esperados llegó con la participación de un invitado especial. Además, el artista aprovechó el encuentro para presentar oficialmente "De otro mundo", una canción inédita que forma parte del próximo trabajo discográfico.

El regreso de Alejandro Lerner después de una década

La presentación de "De otro mundo" se enmarca en el proceso de producción del próximo álbum de estudio de Alejandro Lerner, un proyecto especialmente esperado por sus seguidores. El trabajo marcará su regreso al formato discográfico después de diez años sin publicar un álbum de estudio completo, un período en el que continuó realizando giras, presentaciones y colaboraciones, pero sin lanzar un material de estas características.

Alejandro Lerner adelantó su nueva canción

Consultado sobre este momento creativo, Alejandro Lerner expresó: "Estoy muy entusiasmado con todo el proceso creativo de este nuevo trabajo, disfrutando mucho, y creo que se van a sorprender". Con nuevos temas, una gira en marcha y un disco en camino, el músico celebró sus 69 años mirando hacia el futuro y reafirmando su vigencia dentro de la escena musical argentina.