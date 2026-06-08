Cami Homs conquistó Italia con el accesorio vintage que vuelve a ser tendencia

Cami Homs es de las modelos más observadas por redes sociales. Su influencia en la moda la convirtió en una it girl, marcando varias de las tendencias de la Argentina. El estilo de Homs se caracteriza por equilibrar prendas de alta gama con un street style audaz , combinando prendas puramente deportivas con algunos abrigos lujosos. Desde eventos fashionistas hasta publicidades en redes sociales y firmas reconocidas, expone sus favoritos e importa nuevas ideas cómodas.

En las últimas semanas, se viralizó por realizar un divertido viaje por Europa. Con el amor y el cariño de su pareja, José "Principito" Sosa, y su primera hija en común, Aitana, deslumbró con paseos estéticos y culturales por España e Italia. Sin embargo, al llegar a la Rivera, conquistó a todos con un accesorio vintage y atemporal, alejándose de los clásicos y apostando por la tendencia de la próxima primavera y verano de la Argentina.

El accesorio vintage con el que Cami Homs conquistó Italia

El accesorio vintage con el que Cami Homs conquistó Italia: la nueva tendencia

Cami Homs entiende muy bien cómo leer la moda en cada una de las ciudades que visita y en las que vivió. Es por eso que se volvió una de las influencias de la moda argentina más respetadas y observadas por todos. En las últimas semanas, visitó la Dolce Vitta, específicamente ciudades como Ostranto y Otuni en Puglia. Durante los días románticos que vivió junto a su pareja José "Principito" Sosa, y su primera hija en común, Aitana, deslumbró con algunos looks típicos del estilo mediterráneo. Sin embargo, lo que sorprendió fue su apuesta vintage y atemporal, alejándose de los clásicos sombreros.

El accesorio vintage con el que Cami Homs conquistó Italia

La modelo apostó por los pañuelos coloridos y frescos, utilizado como sombrero o cubierta para la cabeza, transformando por completo un atuendo casual de verano. Esta apuesta vino de la mano de dos looks muy diferentes. Por un lado, fue por unos cómodos pantalones estilo bombacha de campo blancos con un top amarillo, siguiendo con los colores fuertes de Italia. Por el otro, fue por un look más ligado al boho chic, con tonalidades terrenales y detalles rosados.

Sin embargo, lo que se llevó la mirada de todos fue el pañuelo, muy cercano al estilo "Babushka" y el chic de la Riviera. Esta tendencia viene del glamour clásico de los años 50 y 60 en la Riviera italiana, utilizado para proteger contra el sol y el viento, pero marcándose como un símbolo de estatus y sofisticación. Cami Homs volvió a traerlo como posibilidad, utilizado como uno de los elementos urbanos y juveniles, perdiendo la rigidez del pasado.

El accesorio vintage con el que Cami Homs conquistó Italia

Las vacaciones de Cami Homs por España e Italia

Durante las últimas semanas, Cami Homs no dudó en compartir en sus redes sociales un divertido viaje para disfrutar la primavera europea. Entre moda, cultura y tiernas postales familiares junto a su beba Aitana, la modelo y su pareja José Sosa recibieron tiernos comentarios y halagos de sus seguidores, quienes viven junto a ellos su día a día en el exterior. Como primera parada del viaje, llegaron a Madrid, España, donde se llenaron de divertidas caminatas por la reconocida avenida de la Gran Vía , degustaron de la gastronomía local y realizaron lujosas compras marcadas por la tendencia del viejo continente.

Sin embargo, y lejos de las apuestas de las grandes ciudades, fueron a una segunda parada en Italia, específicamente en los paseos vintage y mediterráneos de Puglia. La región costera es famosa por sus playas de agua turquesa, paisajes históricos y atardeceres de relax, postales que se volvieron el centro de atención de la modelo, mientras imponía nuevas tendencias fashionistas relacionadas al glamour del lugar. Entre colores pasionales y frescas prendas que se vuelven tendencia, Homs disfruta de unos momentos familiares de lujo, y sigue imponiendo sus conocimientos como influencia de la moda.

Las vacaciones de Cami Homs por España

Las vacaciones de Cami Homs por Italia

Entre las postales de lujo, Cami Homs fue destacada por los expertos fashionistas al realizar una apuesta sobre un accesorio vintage, muy lejano a los sombreros modernos y en tendencia. La modelo conquistó en Italia con el pañuelo como sombrero o cubierta para la cabeza, muy cercano al estilo "Babushka" y el chic de la Riviera italiana. En dos looks completamente diferentes, dejó en claro su amor por la frescura y la originalidad, volviendo a traer a la mirada de todos una moda de los años 50, y de origen rígido pero lujosos. Sus seguidores no dudaron en comentarlo y volverla a coronar como una de las influencias de la moda más importantes de los últimos años.

A.E