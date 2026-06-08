Así fue la fiesta de cumpleaños de Daniela Celis: tatuajes, baile y looks fashionistas

Daniela Celis recibió sus 30 años a lo grande. A través de sus redes sociales, la modelo compartió las postales más emotivas de un doble festejo que tuvo de todo: tatuajes, bailes y un look fashionista que marcó el clima festivo de la velada. Como era de esperarse, sus gemelas estuvieron acompañándola al momento de soplar las velitas marcando una de las imágenes más significativas de la jornada.

El cumpleaños familiar de Daniela Celis junto a Laia y Aimé

En las últimas horas, Daniela Celis compartió las imágenes de lo que fue la doble celebración de sus treinta años. La ex Gran Hermano festejó este nuevo cambio de década junto a Laia y Aimé, las gemelas fruto de su relación con Thiago Medina. Mediante su cuenta personal de Instagram, realizó un posteo donde deslizó las imágenes más significativas del evento.

Cumpleaños de Daniela Celis con sus hijas | Instagram

En un primer momento, "Pestañela" compartió una grabación en el living de su casa, donde se la ve junto a sus hijas cantando el “Feliz cumpleaños”. Con una niña a cada lado, sopló las velitas mientras ellas observaban con atención la torta. El mismo estaba compuesto por un bizcochuelo cubierto con crema chantilly, decorado con pequeños detalles en tono rojo en forma de puntitos. Además, dos moños acompañaban cada copo de crema, aportando un toque delicado al diseño.

Además, sumó tres velitas que representaban cada década junto al número 30 con el que le daba la bienvenida a un nuevo capítulo de su vida. Detrás de ella, agregó un ramillete de globos metálicos inflados con helio con forma de corazón y los números que formaban su nueva edad y pétalos de rosa esparcidos sobre la mesa, agregando un aire romántico a la deco.

Para brindar, sumó unos vasos de plástico personalizados con su nombre y su edad con detalles dorados que acompañaban la propuesta cromática de este festejo hogareño. Asimismo, en otra foto junto a las pequeñas se las ve frente a una torta rectangular -aparentemente de dos pisos-. Esta toma fue realizada en el estudio de streaming donde la influencer lleva a cabo sus participaciones. En todo momento, sus hijas la acompañaron durante la celebración, compartiendo cada instante del festejo y sumándose a la propuesta familiar de la jornada.

Por su parte, su novio, el músico e influencer Nick Sicaro, la agasajó regalándole un delicado ramo de rosas rojas junto con una caja de chocolates de primera marca como detalle romántico que la llenó de ternura. Ella respondió con una instantánea tomada de su mano mostrando el amor que los une.

Regalo a Daniela Celis de su novio Nick Sicaro | Instagram

Daniela Celis recibió una nueva década

Luego de haber estado junto a sus hijas, Daniela Celis se preparó para disfrutar de una noche que la tenía como protagonista. La creadora de contenidos celebró junto a un grupo de amigos en un reconocido un boliche cuya puesta en escena estaba ambientada al estilo Vogue, lleno de glamour, música e invitados que la acompañaron toda la velada. “Rip to my 20”, fue la leyenda que se destacó entre la pista de baile.

Cumpleaños de Daniela Celis | Instagram

Cumpleaños de Daniela Celis | Instagram

Para destacarse, vistió un look total black sensual y en línea a su estilo. Al principio lució un mono liviano con transparencias en sus piernas, entallado a su silueta, con escote de corazón y dos tiras anchas sobre su hombro que, a su vez, formaban lazos que recorrían sus brazos. Otra de las propuestas de vestuario fue un conjunto de pollera corta y una blusa llena de transparencias y brillos junto con un corpiño con encaje que aportó textura sin mostrar de más. Para complementar sumó unas bucaneras de cuero con tacos altos, anteojos de sol negros y una corona de princesa.

Tatuaje de Daniela Celis | Instagram

Por su parte, los registros fílmicos la mostraron divirtiéndose en todo momento con sus allegados quienes bailaron con ella, disfrutaron del brindis, del Candy bar, de la música del DJ y hasta de sesiones de tatuajes. Según mostró la cumpleañera, decidió inmortalizar este cumpleaños con un tattoo a dúo en forma de mariposa en su brazo. Aunque no mostró el rostro de la otra persona con quien se lo realizó, quedó en claro que los recuerdos también se llevan en la piel.

Así, en un clima festivo, detalles personalizados, mucha diversión, sonrisas y música, Daniela Celis recibió rodeada de afecto sus 30 años. Con una doble fiesta que contó con la presencia de sus hijas y amigos, la modelo cerró la velada con una frase tan significativa como reveladora: “Este último año aprendí a vivir todos los días como si fuese el último”.