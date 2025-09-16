Marina Rosenthal: “Cuando Cacho Castaña falleció estaban conmigo Alejandro Lerner y mi papá”

Marina Rosenthal, última esposa de Cacho Castaña, abrió su corazón en una charla íntima con Héctor Maugeri en +CARAS. Allí recordó los últimos instantes del icónico cantante porteño, a casi seis años de su partida.

Marina Rosenthal recordó cómo fueron los últimos momentos de Cacho Castaña

“Cuando Cacho se fue estaba conmigo Ale Lerner, su mujer y mi papá. Siempre con Ale decimos que no debe haber sido casualidad. Fue un momento muy difícil, dejar ir a la persona que más amás en el mundo. Pero él me amó con locura”, reveló conmovida.

Marina Rosenthal y Cacho Castaña.

La viuda de Castaña describió cómo el artista luchó hasta el final, aferrado a lo que más le apasionaba: la música. “Vivió todo lo que pudo. Un hombre que estuvo internado ocho meses y que, cuando salía, lo único que quería era cantar. Volvió a cantar con oxígeno en la cara sin importarle nada, porque era lo que le daba vida”, recordó.

Con honestidad, Marina confesó lo duro que fue el proceso de duelo: “Mi dolor quedó a un costado, lo que más quería era que él se vaya en paz, que supiera que yo iba a estar bien. Recién ahora te digo que estoy empezando a estar bien. Me costó mucho, porque además me agarró la pandemia en el medio. Cacho falleció un 15 de octubre y en febrero llegó la pandemia”.

En este íntimo homenaje, la mujer que lo acompañó en sus últimos años de vida volvió a remarcar la fortaleza y simpleza del artista de “Garganta con arena”. Su recuerdo sigue vivo, no sólo en la música, sino también en quienes lo amaron y lo acompañaron hasta el final.

Cacho Castaña.

