Elegancia clásica y estilo urbano: los increíbles looks de Teté Coustarot y su hija Josefina Villar para una tarde cargada de interiorismo

Teté Coustarot y su hija Josefina Villar compartieron una tarde vinculada al interiorismo, donde se destacaron con estilos que reflejaron la unión entre elegancia clásica y estilo urbano. La aparición de madre e hija estuvo cargada de personalidad en un encuentro marcado por la creatividad y el diseño.
El look de Teté Coustarot Villar en una jornada dedicada a la decoración
Teté Coustarot junto a Josefina Villar fueron protagonistas de una jornada especial dedicada al mundo del interiorismo, mostrando looks que reunieron sofisticación y modernidad. La presencia de ambas reforzó la conexión entre moda y estética en un espacio dedicado la innovación en la decoración.
En las últimas horas se conocieron distintas fotos de la reconocida modelo que asistió junto a su hija a una jornada especial dedicada al diseño y a la arquitectura. El encuentro formó parte de la vigésima edición de Estilo Pilar, un espacio que se consolidó como referente en el cruce entre tendencias e innovación.
Durante el evento, Teté Coustarot, reconocida por su elegancia clásica y su trayectoria, volvió a demostrar que su estilo se mantiene vigente y atemporal. Para la ocasión eligió un look luminoso y sofisticado, compuesto por un sweater tejido en color amarillo vibrante, con escote en V y caída relajada. La prenda aportó frescura, mientras que la camisa blanca clásica reforzó la impronta elegante.
El conjunto de la presentadora se completó con un pantalón blanco de corte recto, que sumó armonía a la propuesta monocromática, y accesorios discretos como aros dorados, que acompañaron sin restar protagonismo. El resultado de su elección fue un estilismo chic y cómodo, fiel a su sello personal.
El increíble atuendo que lució Josefina Villar, hija de Teté Coustarot, en una tarde cargada de interiorismo
Por su parte, Josefina Villar optó por un look más moderno y urbano, en sintonía con las tendencias actuales. Eligió un top tejido sin mangas, de cuello alto, con rayas verticales en tonos cálidos como naranja, negro y blanco. La combinación estilizó su figura y aportó dinamismo visual, mientras que el jean negro ajustado de tiro alto completó su outfit.
En esta ocasión, la productora se declinó por llevar su pelo suelto con ondas naturales y un maquillaje sutil; reforzaron esa estética natural pero urbana, que se diferenció de la elegancia clásica de su mamá. La presencia de madre e hija en la exposición reflejó dos formas distintas de entender la moda, que dialogan entre sí y se complementan.
La combinación de elegancia clásica y estilo urbano que representaron Teté Coustarot y Josefina Villar dejó en claro que la moda puede ser versátil y adaptarse a distintos momentos. Durante el evento de Estilo Pilar, ambas apostaron por atuendos atemporales, modernos y relajados para decir presente en una celebración cargada de diseño e interiorismo.
Teté Coustarot junto a su hija Josefina Villar fueron protagonistas de una jornada donde la moda se integró al interiorismo, mostrando cómo la elegancia clásica y el estilo urbano pueden convivir en un mismo espacio. Sus propuestas reflejaron dos formas distintas de entender la estética, que se complementaron en un evento marcado por diseño y creatividad.
VDV