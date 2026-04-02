Elegancia clásica y estilo urbano: los increíbles looks de Teté Coustarot y su hija Josefina Villar para una tarde cargada de interiorismo

Teté Coustarot y su hija Josefina Villar compartieron una tarde vinculada al interiorismo, donde se destacaron con estilos que reflejaron la unión entre elegancia clásica y estilo urbano. La aparición de madre e hija estuvo cargada de personalidad en un encuentro marcado por la creatividad y el diseño.

El look de Teté Coustarot Villar en una jornada dedicada a la decoración

Teté Coustarot junto a Josefina Villar fueron protagonistas de una jornada especial dedicada al mundo del interiorismo, mostrando looks que reunieron sofisticación y modernidad. La presencia de ambas reforzó la conexión entre moda y estética en un espacio dedicado la innovación en la decoración.

Teté Coustarot y Josefina Villar | Crédito: Grupo Mass

En las últimas horas se conocieron distintas fotos de la reconocida modelo que asistió junto a su hija a una jornada especial dedicada al diseño y a la arquitectura. El encuentro formó parte de la vigésima edición de Estilo Pilar, un espacio que se consolidó como referente en el cruce entre tendencias e innovación.

Durante el evento, Teté Coustarot, reconocida por su elegancia clásica y su trayectoria, volvió a demostrar que su estilo se mantiene vigente y atemporal. Para la ocasión eligió un look luminoso y sofisticado, compuesto por un sweater tejido en color amarillo vibrante, con escote en V y caída relajada. La prenda aportó frescura, mientras que la camisa blanca clásica reforzó la impronta elegante.

Teté Coustarot | Crédito: Grupo Mass

El conjunto de la presentadora se completó con un pantalón blanco de corte recto, que sumó armonía a la propuesta monocromática, y accesorios discretos como aros dorados, que acompañaron sin restar protagonismo. El resultado de su elección fue un estilismo chic y cómodo, fiel a su sello personal.

El increíble atuendo que lució Josefina Villar, hija de Teté Coustarot, en una tarde cargada de interiorismo

Por su parte, Josefina Villar optó por un look más moderno y urbano, en sintonía con las tendencias actuales. Eligió un top tejido sin mangas, de cuello alto, con rayas verticales en tonos cálidos como naranja, negro y blanco. La combinación estilizó su figura y aportó dinamismo visual, mientras que el jean negro ajustado de tiro alto completó su outfit.

En esta ocasión, la productora se declinó por llevar su pelo suelto con ondas naturales y un maquillaje sutil; reforzaron esa estética natural pero urbana, que se diferenció de la elegancia clásica de su mamá. La presencia de madre e hija en la exposición reflejó dos formas distintas de entender la moda, que dialogan entre sí y se complementan.

La combinación de elegancia clásica y estilo urbano que representaron Teté Coustarot y Josefina Villar dejó en claro que la moda puede ser versátil y adaptarse a distintos momentos. Durante el evento de Estilo Pilar, ambas apostaron por atuendos atemporales, modernos y relajados para decir presente en una celebración cargada de diseño e interiorismo.

Teté Coustarot junto a su hija Josefina Villar fueron protagonistas de una jornada donde la moda se integró al interiorismo, mostrando cómo la elegancia clásica y el estilo urbano pueden convivir en un mismo espacio. Sus propuestas reflejaron dos formas distintas de entender la estética, que se complementaron en un evento marcado por diseño y creatividad.

VDV