Iván de Pineda reveló que tuvo que abandonar su carrera y cambiar de rumbo: “Yo nunca quise ser modelo. Nadie quiere ser modelo”

Iván de Pineda reveló que tuvo que abandonar su carrera y cambiar de rumbo, aunque detalló que el modelaje nunca fue su primera opción. Sus primeros pasos estuvieron ligados a trabajos simples y estudios que lo alejaban del mundo de la moda. Con el tiempo, una oportunidad inesperada lo llevó a recorrer un camino marcado por experiencias que ampliaron su horizonte.

Iván de Pineda reveló que en sus inicios no tenía pensado ser modelo

Iván de Pineda sorprendió al contar que dejó su carrera y cambió de rumbo. Su inicio estuvo relacionado con empleos cotidianos y proyectos académicos que no tenían vínculo con las pasarelas. Más adelante, una circunstancia casual lo acercó al modelaje, donde descubrió nuevas posibilidades y vínculos con culturas variadas.

Iván de Pineda

En una charla distendida en 2019, con Agustín “Rada” Aristarán, el reconocido modelo recordó que antes de dedicarse a la moda había pasado por distintos empleos y estudios. Esto marcó un recorrido diverso antes de encontrar su lugar en los medios. Además, compartió un repaso por sus primeros trabajos y el camino que tuvo que recorrer previo a consolidarse como referente de moda.

Durante la entrevista, Iván de Pineda explicó que sus comienzos estuvieron lejos de las pasarelas. “Tuve otros trabajos antes, hice de todo. Cociné; era chico y había conseguido, a través de unos contactos, un laburito en una cocina; me divertía. Después pasé a trabajar en un centro de data entry, se acuerdan de los viejos discos donde se recibía la información y todo eso”, recordó.

Además, el conductor contó que inició estudios universitarios. “Después empecé a estudiar derecho, bueno, en realidad, entré en el CBC porque quería ser abogado, quizás relaciones internacionales y demases”, explicó. Su interés estaba orientado hacia carreras vinculadas con el derecho y las relaciones internacionales, reflejando una vocación distinta a la que finalmente lo llevó a la fama.

Los inicios de Iván de Pineda en el modelaje: “No es una profesión muy común”

Por su parte, Rada no dudó en consultarle por su salto al modelaje: “Después pintó ser modelo, y cómo fue eso. Para mí es un laburo muy difícil, difícil no, raro”. En ese momento, Iván de Pineda aclaró que no era una profesión que él hubiera elegido en una primera instancia, sino que las cosas se le fueron dando.

Iván de Pineda

“No, ni siquiera es raro. Lo que pasa es que no es una profesión que la gran mayoría de la gente quiere. Ni siquiera yo quería. Es un porcentaje menor dentro de las elecciones que uno tiene cuando es chico para realizar”, señaló. Según relató, todo comenzó como una broma y terminó convirtiéndose en una oportunidad laboral que lo llevó a recorrer distintos países.

Aunque no fue su elección inicial, Iván de Pineda destacó que el modelaje le permitió vivir experiencias enriquecedoras. “Es increíble, porque terminé haciendo algo que tenía que ver con interactuar con gente de distintos países, de ideologías, religiones, de maneras de pensar, de sentir, de relacionarse completamente diferente. Está buenísimo”, expresó.

Iván de Pineda

Iván de Pineda reveló que tuvo que abandonar su carrera y cambiar de rumbo, dejando en claro que “yo nunca quise ser modelo, nadie quiere ser modelo”. Sus palabras mostraron cómo una broma y una decisión inesperada terminaron transformando un camino profesional que nunca pensó, pero que le abrió nuevas oportunidades.

VDV