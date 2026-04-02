Así es la casa de la Negra Vernaci: estilo vintage, muebles modernos y una colección de arte única

La Negra Vernaci es una de las figuras más emblemáticas de los medios argentinos. Con un estilo inconfundible, una personalidad arrolladora y una extensa trayectoria en radio y televisión, logró construir una identidad propia que trasciende generaciones y formatos, siempre con su impronta filosa, auténtica y sin vueltas.

Así es la casa de la Negra Vernaci

Esa misma esencia también se percibe puertas adentro. Lejos de los espacios impersonales o excesivamente armados, la casa de la conductora refleja un universo cálido, vivido y con mucha identidad. Con una mezcla de piezas modernas, detalles vintage, arte en las paredes y objetos cargados de historia, el hogar de la Negra Vernaci se convierte en una extensión perfecta de su personalidad.

Un living amplio, cálido y con una impronta muy personal

Uno de los espacios más llamativos de la casa de la Negra Vernaci es el living, un ambiente amplio y luminoso que se destaca por su calidez y su estilo ecléctico. Los grandes ventanales permiten que la luz natural invada el espacio durante gran parte del día, mientras que el piso de madera aporta una base acogedora que refuerza la sensación de hogar.

Así es la casa de la Negra Vernaci

La decoración combina muebles modernos con piezas vintage, logrando un equilibrio visual que se siente auténtico y nada forzado. Sobre el suelo, una alfombra de diseño geométrico en tonos tierra termina de unificar el ambiente y suma textura, mientras que la disposición del mobiliario invita tanto al descanso como al encuentro.

Arte, libros, discos y recuerdos que cuentan su historia

Si hay algo que define el interior de la casa de la Negra Vernaci es la presencia de objetos con identidad. Las paredes del living están intervenidas con una variada colección de arte que combina fotografías en blanco y negro con pinturas abstractas llenas de color, una selección que aporta dinamismo y deja ver su fuerte conexión con el universo cultural.

Así es la casa de la Negra Vernaci

A eso se suma una biblioteca viva y personal de la Negra Vernaci, donde conviven libros, discos, recuerdos de viajes y distintos objetos decorativos que le dan profundidad al espacio. Entre esos detalles también se destacan varios de los premios que recibió a lo largo de su carrera, como los Martín Fierro, integrados al ambiente como parte natural de una casa que no solo está decorada con estilo, sino también con memoria y recorrido.