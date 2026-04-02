La nueva vida de Silvia Martínez Cassina después de 30 años en TN: lejos de la tv, militancia gremial y días tranquilos

Silvia Martínez Cassina vive una nueva etapa después de 30 años en el noticiero, lejos de la televisión y enfocada en la militancia gremial. Su presente se caracteriza por días tranquilos, donde combina actividades personales con un compromiso social que mantiene vigente su vínculo con el periodismo.

Silvia Martínez Cassina después de 30 años en TN: lejos de la televisión y con una militancia gremial activa

Durante 30 años, Silvia Martínez Cassina fue uno de los rostros más reconocidos de las noticias en Canal 13 y TN. Su nombre quedó ligado al Noticiero Trece, que condujo por 18 años, además de ciclos como Tiene la palabra y reemplazos en Telenoche. Su estilo sobrio y profesional la convirtió en una referencia para varias generaciones.

Silvia Martínez Cassina

En 2020, la periodista fue desplazada de la conducción del noticiero del mediodía. Según denunció, su salida estuvo vinculada a su rol como delegada gremial del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y a su defensa de la igualdad de género y los derechos laborales. Ella misma señaló que su militancia sindical y su postura influyeron en la decisión.

Lejos de la televisión, Silvia Martínez se volcó a una nueva forma de ejercer el periodismo, participando en charlas, talleres y espacios de reflexión sobre la profesión, siempre con una mirada crítica hacia las condiciones laborales y el rol de los medios en la sociedad. La presentadora logró que su voz se mantenga vigente en distintos ámbitos.

Silvia Martínez Cassina

Por otro lado, la actividad gremial y su compromiso social continúan siendo parte central en su vida diaria. Como integrante de Sipreba, mantiene un fuerte compromiso con la defensa de los trabajadores de prensa. Denunció la invisibilización de las mujeres en los medios y se solidarizó con colegas afectados por conflictos laborales.

Los días tranquilos de Silvia Martínez luego de su salida de la televisión

En sus redes sociales, la periodista muestra el día a día de sus actividades gremiales pero también su amor por las mascotas. Silvia Martínez Cassina es el claro ejemplo de que se puede tener una vida tranquila lejos de las ajetreadas rutinas de televisión y de los noticieros.

Silvia Martínez Cassina

Silvia Martínez Cassina atraviesa una nueva vida después de 30 años en TN, lejos de los medios tradicionales y enfocada en la militancia gremial. Su presente se organiza en torno a días tranquilos, donde combina actividades personales con un compromiso social que mantiene vigente su vínculo con el periodismo.

VDV