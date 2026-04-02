Salió a la luz la fecha en la que Tini Stoessel quedó embarazada de Rodrigo De Paul

Tini Stoessel quedó embarazada de Rodrigo De Paul en un momento que durante meses fue objeto de especulación dentro del mundo del espectáculo. La cronología de esos días, marcada por viajes, gestos y rumores, se resignificó, para sus seguidores, luego de las duras palabras de la cantante en su concierto en Córdoba.

Se conoció la fecha en la que Tini Stoessel estuvo embarazada de Rodrigo De Paul

Tini Stoessel vivió junto a Rodrigo De Paul un embarazo que se mantuvo reservado y que más tarde se convirtió en parte de una cronología analizada por sus seguidores. Los meses de 2025 y principios de 2026 estuvieron atravesados por señales que, en su momento, fueron interpretadas como simples rumores y que hoy tienen otra perspectiva.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

En medio de su gira Futttura en Córdoba, la reconocida cantante decidió abrir su corazón y confirmar que había perdido un embarazo ectópico junto al campeón del mundo. La noticia generó un impacto inmediato entre sus seguidores y generó una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes rápidamente sacaron sus especulaciones sobre la fecha.

El primer gran pico de rumores se dio a mediados de 2025, poco después de que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaran su reconciliación oficial en marzo de ese año. En julio, durante un viaje romántico a Marruecos, las versiones sobre un compromiso formal se multiplicaron. Para muchos, ese viaje marcó un antes y un después en la relación.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

En agosto de 2025, la actriz expresó: “Algo volvió a florecer en mí”. En ese momento, la prensa argentina y española señalaba que la pareja ya discutía nombres para un futuro hijo y hasta el lugar donde les gustaría criarlo. Esas declaraciones son las que hoy los seguidores interpretan como el inicio de una búsqueda que derivó en la noticia que la artista reveló recientemente.

Los tatuajes y las señales que indicarían cuándo estuvo embarazada Tini Stoessel

Para los seguidores de Tini Stoessel, el 2025 habría estado marcado por el deseo de formar una familia juntos. Pero el inicio de 2026 se convirtió, para ellos, en el mes de las supuestas confirmaciones visuales. En ese período, comenzaron a señalar distintos gestos que, con el tiempo, adquirieron otra dimensión.

Los indicios del embarazo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Rodrigo De Paul apareció con un tatuaje de tres corazones rojos en el abdomen, interpretado como un símbolo de la relación y de un posible tercer integrante en camino. Poco después compartió la imagen de un benteveo, un ave que en la cultura popular suele asociarse con anuncios de embarazo, lo que intensificó los comentarios.

Durante las presentaciones de verano de Tini Stoessel, circularon videos en los que muchos afirmaban notar una silueta diferente en la cantante. En marzo de 2026, ella desmintió esas versiones con humor: “Para que vean que no estoy embarazada… por ahora”. Sus palabras hoy se resignifican para sus seguidores, quienes interpretaron que podría haber sido un recurso para proteger un proceso personal difícil.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tini Stoessel quedó embarazada de Rodrigo De Paul en un período que durante meses fue motivo de especulación. Los indicios que surgieron entre 2025 y 2026 forman parte de una etapa que se resignificó luego de las palabras de la cantante en Córdoba, llevando a sus seguidores a calcular cuándo estuvo embarazada la artista.

VDV