Las increíbles fotos de Darío Barassi en la secundaria: “Colegio de élite intelectual. Rendimos miles para entrar, solo lo lograron 130”

Darío Barassi volvió sobre sus años de secundaria y compartió un recuerdo muy especial con una serie de increíbles fotos de aquel momento. Con motivo de un aniversario significativo, el conductor repasó cómo fue atravesar esa etapa marcada por la exigencia académica y la camaradería, evocando momentos que aún hoy permanecen presentes.

Darío Barassi sorprendió con un emotivo recuerdo de su tiempo en la secundaria

Darío Barassi sorprendió al mostrar imágenes de su adolescencia enmarcadas en los años de secundaria dentro de un colegio reconocido. A través de este repaso revivió momentos que lo acompañaron en su formación y que dejaron una huella profunda en su historia personal, destacando la relevancia de los vínculos y aprendizajes que surgieron en esa etapa.

Darío Barassi y sus compañeros de secundaria

En las últimas horas, el humorista usó sus redes sociales para compartir un emotivo recuerdo de su adolescencia. Con motivo de los 25 años de egresados, el conductor mostró fotos junto a compañeros y amigos, acompañadas de un relato cargado de nostalgia y humor, fiel a su estilo.

“Hoy San Juan está de fiesta. Cumplimos 25 años de egresados”, escribió Darío Barassi en su publicación. Según escribió, para él fue un espacio de formación, de vínculos y de experiencias que lo marcaron profundamente. Aunque reconoció que “esta data calculo les chupa un huevo y está bien que así sea”, también pidió a sus seguidores que lo acompañaran en este viaje al pasado, prometiendo “fotos virgo poderosas”.

Darío Barassi y sus compañeros de secundaria

El actor destacó la calidad y el compromiso de los docentes. “Profesores distintos. Capacitados, apasionados, exigentes y humanos”, escribió. Además, señaló que en esa institución aprendió que la memoria por sí sola no alcanza, sino que lo importante es la interpretación, la curiosidad, la investigación y la capacidad de defender una mirada propia.

“Colegio de élite intelectual": Las memorias de Darío Barassi sobre su secundaria

En su posteo, Darío Barassi recordó que ingresar al Colegio Central Universitario de la UNSJ no fue tarea sencilla. “Rendimos miles para entrar, solo lo lograban 130 alumnos”, explicó, destacando el nivel de exigencia y la competitividad del proceso. Con humor, se definió como “el gordito brillante” que logró superar un examen de matemática “letal”, aunque confesó que “zafé de pedo” para conseguir su lugar.

Darío Barassi y sus compañeros de secundaria

Por otro lado, el conductor contó la tensión que vivió el día que le dieron los resultados, cuando un amigo suyo apareció primero en la lista. “El día de los resultados, un amigo entró 1ro, yo abrazando, pero con un nivel de celos e incertidumbre letales, hasta que al fin apareció ese bendito Pacheco Barassi en la lista”, escribió.

Más allá de lo académico, Darío Barassi destacó la atención en los vínculos que construyó en el colegio. “Me dio amigos entrañables para toda la vida. Y no un par, miles”, escribió. Sin embargo, recordó que, como en todo colegio, existieron diferencias entre los estudiantes: “Siempre sabías que si necesitabas al nerd de físico matemática, al hippie de arte, al idealista de sociales o al brillante de químico biológica podías contar con eso”.

Darío Barassi y sus compañeros de secundaria

Darío Barassi compartió las increíbles fotos de su secundaria en un colegio de élite intelectual, un repaso que lo conecta con una etapa marcada por aprendizajes, vínculos y experiencias que permanecen vigentes a 25 años de su egreso. La celebración se convirtió en una oportunidad para destacar la importancia de aquellos años y reafirmar la importancia de la amistad.

VDV