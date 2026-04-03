La historia de amor de Soy Rada y Fer Metilli: casas separadas, la invitación de ella para la primera cita y el programa que los unió

“Necesito vacaciones, necesito playa, estar en el mar…”, decía Soy Rada (Agustín Aristarán) desde el auto en uno de los sketches. Del otro lado, Fernanda Metilli respondía: “¿Querés que haga el ruido de la playa?”. Sin esperar respuesta, arranca a los gritos, pero no como olas ni viento: es una vendedora de churros que se mete en la escena y la da vuelta. Ese ida y vuelta, que también llevaron a videos en redes grabados arriba de un auto, resume bastante bien cómo se relacionan: humor, escucha y timing.

Soy Rada y Fer Metilli: una dinámica que se arma desde el humor

En paralelo, la pareja funciona con una dinámica bastante propia. No conviven. Soy Rada vive en Hudson, con su hija y su perro, mientras que Fernanda Metilli en Capital. Van y vienen entre una casa y la otra, sin una estructura fija. Cada uno mantiene su lugar y desde ahí arman el vínculo. Eso también se ve en cómo se muestran, es decir, aparecen juntos, pero sin convertir todo en contenido.

Agustín "Soy Rada" Aristarán y Fer Metilli.

Se conocieron hace 14 años, grabando el piloto de un programa. En ese momento no pasó nada y cada uno siguió por su lado. Tiempo después volvieron a coincidir y ahí sí empezó la relación. En esa misma línea, también definieron otras decisiones más estructurales. En una entrevista, Metilli contó que el tema de los hijos no fue un conflicto dentro de la pareja. “A Agustín no lo decepcionó esta decisión. Cero. Por eso estamos juntos hace once años”, explicó en +CARAS.

Fer Metilli, Soy Rada y Bianca, la hija del humorista.

Por su parte, el humorista ya es padre de Bianca, y según relató la actriz, Soy Rada siempre fue claro: no tiene la necesidad de volver a ser padre, aunque entiende la decisión de ella. La forma en que lo plantean refuerza la misma lógica que atraviesa todo el vínculo: acuerdos explícitos y respeto por las elecciones del otro.

Soy Rada y Fer Metilli: del encuentro casual a un vínculo sostenido

La primera cita ya marcaba algo del vínculo. Fue Metilli la que propuso ir a tomar un helado. En ese plan simple apareció una diferencia que después quedó casi como marca interna: ella va por chocolate, dulce de leche, combinaciones cargadas; él, por sabores frutales. Esa diferencia se transformó en material y pasó a ser parte del código entre los dos.

Asismismo, Hay un punto que ordena todo: vienen del mismo lugar. Los dos del humor, del teatro y del trabajo escénico, pero también de ciudades de la provincia de Buenos Aires, ella de Tandil, él de Bahía Blanca. Comparten timing, lógica de improvisación y una forma directa de construir situaciones. Por eso lo del auto no es casual: es una extensión de algo que ya funciona en vivo.

Hoy cada uno sigue su camino sin correrse del otro. Fernanda Metilli sigue en Las Chicas de la Culpa y en abril estrena la segunda temporada en El Trece, mientras que Soy Rada se prepara para uno de sus desafíos más grandes: protagonizar Charlie y la fábrica de chocolate, donde interpretará a Willy Wonka. El humorista además viene de su participación en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini.