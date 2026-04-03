Operaron al bebé de Juana Repetto a un mes de su nacimiento: qué es la hernia inguinal, la afección que le diagnosticaron

Juana Repetto vivió horas de mucha angustia y preocupación al tener que dejar a su hijo Timoteo, que nació el pasado jueves 12 de febrero, dentro de un quirófano junto a profesionales de la salud. Según contó, detectó una hernia inguinal en su pequeño y por recomendación médica debieron operarlo.

Operaron a Timoteo, el hijo más chico de Juana Repetto, de una hernia inguinal

Fiel a su estilo cercano, Juana Repetto contó la preocupante situación que vivió con su hijo Timoteo, de apenas un mes y medio, al descubrir que tenía una hernia inguinal, por la cual debió ser intervenido quirúrgicamente el pasado jueves 2 de abril. Si bien la operación resultó exitosa y el bebé ya se encuentra con ella en su hogar, el testimonio de la artista despertó inquietudes sobre esta afección entre madres y padres.

De hecho, muchas personas comenzaron a preguntarse qué es la hernia inguinal y cuáles son los síntomas. Según la entidad estadounidense Mayo Clic, la misma se produce cuando una porción del contenido abdominal como el intestino se desplaza a través de una zona debilitada del abdomen, específicamente en la región de la ingle. Este tipo de hernia aparece cuando el tejido atraviesa una abertura en los músculos, generando un bulto visible que puede intensificarse al llorar, toser o hacer esfuerzo.

Juana Repetto y su hijo Timoteo

En los bebés, suele tratarse de una condición congénita. Esto ocurre cuando un conducto que debería cerrarse antes del nacimiento permanece abierto, permitiendo que el contenido abdominal descienda hacia la ingle o el escroto. Se trata de una afección bastante común en la infancia, con mayor incidencia en varones, aunque también puede presentarse en niñas. El síntoma más evidente es la aparición de un bulto en la zona inguinal o escrotal, lo que detectó Juana Repetto en Timoteo y la llevó a acceder a una consulta pediátrica de manera urgente.

Según la Asociación Española de Pediatría, en muchos casos no genera dolor, pero puede complicarse si el tejido queda atrapado. En esas situaciones, pueden aparecer signos de alerta como dolor intenso, irritabilidad, vómitos y enrojecimiento o endurecimiento en la zona. Este cuadro, conocido como hernia incarcerada o estrangulada, requiere atención médica inmediata. Por esta razón, los profesionales de la salud advierten que es importante la detección precoz.

Timoteo, el hijo de Juana Repetto y Sebastián Graviotto

A diferencia de otros tipos de hernias, la inguinal no se resuelve de manera espontánea y el tratamiento indicado es quirúrgico. La intervención, según explican desde Stanford Children’s Health, consiste en cerrar el conducto abierto para evitar que el intestino vuelva a desplazarse. Además, cabe destacar que se trata de una cirugía habitual dentro de la pediatría y, por lo general, es un procedimiento seguro.

El conmovedor mensaje de Juana Repetto tras la operación de su hijo Timoteo

Ya más tranquila y desde su casa, Juana Repetto compartió con sus seguidores los detalles del difícil momento que atravesó con su hijo Timoteo, fruto de su relación pasada con Sebastián Graviotto. “Bueno, ahora que ya estamos en casa perfectos y que yo estoy tranquila les puedo contar que ayer operamos a Timoteo de una hernia inguinal que le descubrí el lunes”, comenzó en un posteo que subió a su cuenta de Instagram.

Juana Repetto y su hijo Timoteo

Luego, llevó alivio al contar cómo fue la recuperación del pequeño: “Salió todo divino, el gordo es un campeón que se recuperó al toque de la anestesia, tomó teta perfecto, hizo pis, caca, saturaba divino y estaba con buen ánimo así que nos pudimos volver a casa el mismo día”. La actriz también dedicó palabras de agradecimiento al equipo médico: “Obviamente también gracias al groso de su cirujano Germán Falke y su anestesista (que lo conocí ayer y no recuerdo el nombre) pero que les quiero agradecer inmensamente por cuidar tan bien a mi pollito”.

La publicación de Juana Repetto tras la operación de su hijo Timoteo

En su publicación, Juana Repetto hizo hincapié en la tristeza y desesperación que vivió durante la intervención: “Podrán imaginarse que dejar en la camilla del quirófano dormido a un bebé de un mes y medio no es nada fácil y es extremadamente angustiante salir de ahí y ver a tu bebé inconsciente a punto de ser operado”. Sin embargo, destacó que en la clínica la contuvieron en todo momento.

Por último, la conductora expresó: "Como les decía el gordito se levantó bárbaro de la anestesia y para eso es clave un buen anestesista, la cirugía salió perfecta y está sin dolor. Si bien nos dijeron que por ser tan bebito posiblemente a pesar de ser una cirugía ambulatoria nos hicieran quedar por control, a la tarde ya estábamos en casa”. De esta manera, Juana Repetto contó que su hijo fue operado a un mes de su nacimiento y reveló que se debió a una hernia inguinal.