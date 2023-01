Alex Caniggia aseguró que no habla con su padre, Claudio Paul Caniggia, desde hace tres años: "No me importa"

Alex Caniggia es el hombre del momento. Esta semana anunció que será padre por primera vez, junto a su pareja, Melody Luz. La información se volvió viral en segundos y las polémicas no tardaron en llegar, además, comenzaron a salir a luz algunos secretos que giran en torno a la familia del excéntrico ganador de la primera temporada de El Hotel de los Famosos.

En una entrevista otorgada al portal Infobae, el mediático reveló que no habla con su padre, Claudio Paul Caniggia desde hace tres años. Además, destacó que es muy parecido a su madre, Mariana Nannis, tanto en su humor y cómo en la manera que dicen las cosas. “No somos caretas”, destacó Caniggia. “Soy muy parecido a mi mamá. Estamos siempre arriba, decimos locuras, a veces ciertas, otras no”, agregó.

Alex asegura que es muy parecido a su madre.

Los motivos que llevaron al alejamiento entre Alex Caniggia y Claudio Paul, radican en el momento en el que el ex deportista decidió separarse de Mariana Nannis y comenzó a sostener un vínculo romántico con Sofía Bonelli. Una decisión que no le agradó para nada al conductor.

“La verdad es que con él ya no me hablo hace 3 años, no hay relación para nada. Si tuve buena en su momento, pero después, cada uno… Se separaron mis viejos y bueno”, confesó Alex Caniggia muy sincero. Asimismo, aseguró: “¡Cada uno tomó partido por uno! Yo por mi vieja, obviamente, por lo sucedido. Y no hay relación para nada. Es solo por eso”.

Aseguró que no le duele estar distanciado de su padre, Claudio Paul Caniggia.

Finalmente, Caniggia reveló que su padre tampoco se esfuerza en intentar volver a reestablecer el vínculo que una vez se quebró: “Él no hace ningún intento para acercarse a nosotros, para nada. Ni yo lo voy a hacer. La verdad, siendo sincero, no me importa, no me duele y estoy muy enfocado en lo mío”, sentenció.

AM