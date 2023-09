Alex Caniggia le dedicó un tierno posteo a su hermana Charlotte Caniggia por su debut en el Bailando 2023

Charlotte Caniggia volvió con todo en la tercera noche del Bailando 2023, acompañada por su bailarín Jesús Vinet, oriundo de Cuba. Ambos aparecieron en la pantalla principal luciendo una vestimenta increíble del ritmo que después bailaron, disco.

En la previa, la modelo habló sobre su romance con Roberto Storino Landi, su nueva pareja, que se encontraba en el piso y la miraba completamente enamorado. Además, Charlotte se refirió al vínculo que mantiene con sus padres, el cual es casi nulo ya que no se hablan.

El tema salió a la luz cuando la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia contó que estuvo en un reality en Nepal, cerca de la India, en donde aprendió a buscar la paz, armonía para su alma y meditar, lo cual le costó bastante, porque se necesita de mucha concentración.

Luego, habló sobre sus papás: ‘’Yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando con mi hermano, pero es difícil, ellos no me llaman nunca, que me digan: ‘Hola hija estoy orgulloso de vos’, pero nada. Ojalá ellos recapaciten y sean unos padres presentes, como siempre lo fueron”, expresó, claramente dolida y entre lágrimas, lo cual hizo emocionar a todo en el estudio.

El dulce mensaje de Alex Caniggia a Charlotte Caniggia tras su paso por el Bailando 2023

Mientras Charlotte Caniggia se lucía en todos los aspectos en el Bailando 2023, su hermano la estaba mirando y muy orgulloso, decidió escribirle un mensaje muy emotivo, para hacerle el aguante. Fue desde Twitter, en donde decidió publicar: ‘’La sis. Rompiste todo Sis'', empezó diciendo.

El tweet de Alex Caniggia apoyando a su hermana Charlotte Caniggia

Y continuó: ''Orgulloso de vos, te amo hermana’’, expresó el influencer en mayúsculas, acompañado por emojis de corazón rojo y otros que dicen ‘’TOP’’, una palabra muy característica que usa frecuentemente Alex Caniggia.

D.M