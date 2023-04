Lizy Tagliani confesó su deseo de ser mamá con Sebastián Nebot

Lizy Tagliani y Sebastían Nebot celebraron su casamiento el 23 de marzo. En la fiesta hubo 180 invitados, dentro de los cuales hubo grandes figuras del mundo del espectáculo como Mirtha Legrand, Wanda Nara, Marley, Nicole Neumann, Soledad Pastorutti, Karina La Princesita, Vero Lozano y Florencia Peña, entre otros. Así, en una fiesta muy divertida, sellaron su amor Lizy Tagliani y Sebastián Nebot.

Lizy Tagliani junto a Sebastián Nebot

Lizy Tagliani habló con Marcelo Polino en Polino Auténtico, su programa radial, y comentó que quiere dar un paso más y desea ser mamá junto a Sebastián Nebot y que ya se puso en campaña para llevar a cabo este sueño. La humorista se anotó en el registro de adopción y están esperando que los trámites avancen para que esto sea una realidad.

"En general, yo pienso en un hijo de hasta tres o cuatro años. Si viene con hermanos, no tengo problema", señaló Lizy Tagliani en la entrevista con Marcelo Polino acerca de lo que espera de esta iniciativa que tuvieron con Sebastián Nebot. Luego, continuó hablando sobre cómo le gustaría ser madre: "Es difícil y tampoco tengo una fortuna como para decir puedo hacerme de un séquito. Si quiero ser mamá, me gustaría hacerlo yo por mis propios medios".

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot en su casamiento

Lizy Tagliani habla siempre sobre su mamá y cómo ella significó un gran apoyo en los momentos importantes de su vida. Además de admirar su fuerza para criarla en la pobreza, sin que ella logre notarlo del todo ni sufrirlo, siempre destaca lo buena madre que fue en todo sentido. En la entrevista, la humorista hizo referencia a su madre. "Ocuparme como se ocupó mi mamá trabajando en casa de familia. No sé si tantos, pero con uno o dos hermanos más no tengo problema", explicó.

Luego, Lizy Tagliani habló sobre los tiempos de la adopción en Argentina y lo difícil que se hace para las familias que esperan tener un hijo. En este sentido, la artista comentó: "Hay que esperar, es un largo camino". Sin embargo, se tomó el tiempo de aclarar que no está apurada y que esperará lo que tenga que esperar. "No lo tomo como una presión u obsesión, es como un matrimonio convencional que puede venir o no. No tengo focalizada la necesidad de ser madre", comentó acerca de su deseo de ser mamá.

Lizy Tagliani habló sobre su casamiento con Sebastián Nebot

A finales de marzo, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot fueron protagonistas de una hermosa historia de amor. La humorista y el mendocino se casaron y se convirtieron en marido y mujer. En conversación con Andy Kusnetzoff, la artista rompió el silencio y habló sobre su boda por primera vez.

Lizy Tagliani en el civil

Esto fue en Perros de la Calle, el programa del cual Lizy Tagliani es parte, conducido por Andy Kusnetzoff. En el programa radial, la artista reveló cómo se siente siendo esposa. En ocasiones, la artista había comentado su deseo de casarse, y ahora su sueño se cumplió. "No paré de disfrutar. Prendían las luces para comer y seguían todos bailando", señaló con respecto a la fiesta con la cual Lizy y Sebastián Nebot sellaron su amor.

"Todo lo que viví con los amigos, la fiesta... es como el 'antes de Cristo' de estar casada. Sentir toda esa energía hermosa, es la emoción que me marca al estar casada. Ahora tengo un compañero", detalló Lizy Tagliani acerca de su sensación luego de casarse con Sebastián Nebot.

