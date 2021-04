Alex Caniggia recibirá una sanción por faltar a "MasterChef Celebrity 2"

Esta semana, la ausencia de Alex Caniggia en el estudio de MasterChef Celebrity 2 trajo mucha confusión entre sus colegas y el público, y muchos se preguntaron qué había pasado con el mediático joven.

Al inicio de la competencia Santiago del Moro explicó que “El emperador” “tuvo un problemita en su visión así que hoy no va a estar participando con nosotros”. Luego aclaró que “no es nada grave. Nada de qué preocuparse”.

Sin embargo y pese a tener causas médicas que lo justifiquen, el reglamento del programa especifica que el hijo de Mariana Nannis debe recibir una sanción por su ausencia.

“Lo vamos a ver seguramente en el jueves de última chance”, explicó Del Moro, dando a entender que su castigo era ir directo al jueves, la noche en que muchos participantes fallan y van caminando a la gala de eliminación del domingo.

Se conocieron los motivos por los que Alex Caniggia no está en el grupo de MasterChef

Si bien Gastón Dalmaú fue quien creó el grupo de WhatsApp de los participantes de MasterChef Celebrity y todos están comunicados allí hay uno de los concursantes que no está allí y es nada más ni nada menos que el siempre polémico Alex Caniggia. Hasta el día de hoy se desconocían las causas de por qué no estaba pero luego de ser eliminado, CAE contó los motivos.

“¿Es verdad que excluyeron a Alex del grupo de WhatsApp?”, preguntó Robertito Funes Ugarte al cantante en "Taxichef", el programa que se emite tras la de los domingos donde el periodista lleva en un taxi al último eliminado del programa. “No, no. Excluir es otra cosa. No lo incluyeron en el grupo y no es lo mismo, porque él no pasó su teléfono, entonces ¿cómo lo íbamos a incluir?”, explicó el cantante que fue furor en la década de los '90.

“Para mí la sorpresa es Alex Caniggia. Al 'Emperador', para serte sincero, le habían hecho un poco el vacío… ¡y no vacío al horno! Como él fue uno de los últimos en entrar, el grupo sintió que venía alguien a ostentar un título de Emperador”, dijo, sobre el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis. Pero admitió que llegaron a hacerse buenos amigos: “Como tiene la edad de mi pibe y nos tocó compartir el camarín, nos pusimos a charlar de música y el flaco aflojó un poco”, aseguró Cae.