Alex Caniggia y Melody Luz tienen un nuevo emprendimiento: una tienda online

Alex Caniggia y Melody Luz comenzaron su romance dentro del Hotel de los Famosos, el reality que se emitió por El Trece. Luego de finalizar el certamen que tuvo al hijo de Mariana Nanis como ganador, la pareja comenzó a vivir su amor libremente y a compartir sos momentos de amor y viajes.

Ya más consolidada la relación, la bailarina dio a concoer un detlles del nuevo proyecto en el que están trabajando. Por medio de sus redes sociales, Melody explicó que, junto a Alex, armaron un negocio online donde venden ropa usada y calzado usado que ya no usan, debido al gran vestuario que tienen. ""Gente, Alex y yo tenemos ropa para vender. Es por no usarla o porque no nos queda, pero está todo en perfecto estado" escribó Luz y luego continuó "Lo voy a ir subiendo a mis mejores amigos, así que solo voy a agregar a quien realmente crea que vaya a comprar. Me responden esta historia y voy agregando".

Lo más llamativo, es el precio base. Según Melody, hay prendas que comienzan desde los $2.000 y pueden llegar hasta los $100.000 y tienen talles en XS, S, M y L. También publicó calzados como zapatillas y botines en talles 43 y 44.

Actualmente la pareja se encuentra feliz. Luego del certamen donde se conocieron, compartieron un extendido viaje por Europa y hasta hicieron una gran muestra de su amor: Ambos se tatuaron Amore mío en el antebrazo.