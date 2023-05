Alexis Quiroga alias "El Cone", junto a otros participantes de Gran Hermano 2022 no paran de cerrar contratos sea en Argentina como en Uruguay. Lo cierto es que el novio de Coti Romero, viajó al país vecino donde lamentablemente vivió un hecho de inseguridad.

La noticia salió en la cuenta oficial de LAM, donde publicaron: "Robo en Uruguay. Conejo, su papá y 3 amigos de Conejo, estaban en Jackson luego de ir a cenar en Francis, el resto de Francis Mallman de invitados".

Twitter de LAM sobre le robo de Alexis Quiroga

Luego, agregaron: "Llegaron a la una y algo. No había lugar. Dejaron la camioneta a 2 cuadras. Cuando volvieron luego de estar en boliche con Nacho y Tora, vieron que rompieron el vidrio de la camioneta y le faltaron 2 camperas", contando como fue el mal momento que vivieron.

Coti Romero va a Bailando 2023 con una condición

La picante Coti Romero fue una de las convocadas al Bailando 2023 junto a otros dos compañeros del reality, Tomás Holder y Alfa. Lo cierto, es que la ex hermanita dejó un contundente mensaje con respecto a su participación en la pista más polémica del país.

"Yo creo que hasta me bajaría en caso de ser así. Sé que sería una hermosa oportunidad pero lamentablemente no me gustaría competir contra él, dejaría que él siga y lo apoyaría en su sueño", dijo la influencer con respecto a participar con su novio Alexis Quiroga.

Luego, agregó: "Los dos coincidimos en que no nos gustaría competir entre nosotros y hasta veríamos qué se puede hacer en caso de ser así, porque no nos gusta la idea de no ser pareja de baile. Los dos tenemos el mismo pensamiento en cuanto a bailar juntos".

Antes de finalizar, agregó: "Tenemos un fandom muy grande que es 'Cotinejo', a parte de los nuestros individuales, pero sería muy difícil en ese caso. Si estamos juntos, tenemos muchísimas posibilidades más".

