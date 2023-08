Walter Santiago, más conocido como Alfa, es uno de los personajes más polémicos que dejó Gran Hermano 2022 y el fin de semana pasado, tras hacer presencia en un evento en Chivilcoy y retirarse del lugar dio positivo en un test de alcoholemia y le quitaron la licencia de conducir.

Hasta el día de hoy el panelista continúa en el ojo de la tormenta y recibió críticas en redes sociales, pero él decidió defenderse en Polémica del Bar y fiel a su estilo, lo hizo con un fuerte descargo.

Alfa de Gran Hermano en Chivilcoy FOTO: La Razón

Qué paso en la noche que Alfa dio positivo en el test de alcoholemia

En principio, Alfa comenzó justificándose y explicando cómo fue la noche: "Fue una infracción de tránsito totalmente normal, no soy ningún asesino, no soy borracho, no estaba drogado. Lo único que hice fue tomar una copa de vino Malbec y cuando vino Karina para brindar tomé una copa de champagne", expresó.



Y continuó explicando: "Apenas la tomé, como era tarde y al otro día estaba invitado en la radio, me voy al hotel, cuando salgo de la casa del dueño de la disco, estaban esperando los de alcoholemia, soplé y me dio 0,6, me bajé del auto, otra persona condujo el auto y el miércoles la mañana tengo que ir al juzgado de Chivilcoy a solucionar lo de la multa", manifestó Walter y es que la multa que le pusieron ronda alrededor de los 172mil pesos, además de no poder utilizar la licencia de conducir durante 6 meses.

Finalmente, el panelista del programa reveló que está arrepentido por qué sucedió, además aseguró que no estaba enterado sobre la Ley de Alcohol Cero: ‘’Cuando me dieron para soplar, soplé como un huracán, me dieron el acta y me fui, duró cinco minutos. Me trataron muy bien", cerró Alfa.

D.M