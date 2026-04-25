Allegra Cubero deslumbró con sus dos vestidos en su fiesta de 15: brillos, elegancia y estilo contemporáneo

Allegra Cubero celebró sus 15 años junto a Fabián Cubero y Mica Viciconte. Este festejo estuvo a cargo de la pareja, quien hace meses comenzó a organizarlo mediante un acción publicitaria en redes sociales. Así, tras el enojo que causó la fiesta que le hizo su madre Nicole Neumann, la adolescente volvió a ser agasajada con un evento tradicional y emocionante.

Todos los detalles de los 15 de Allegra Cubero

La celebración de los 15 años de Allegra Cubero se convirtió en uno de los eventos más comentados del fin de semana. Tras la polémica que había generado el festejo organizado por Nicole Neumann, en febrero pasado, esta vez fue el turno de Fabián Cubero y Mica Viciconte, quienes apostaron por una fiesta tradicional, deslumbrante y cargada de momentos especiales.

El evento tuvo una estética nocturna y sofisticada, donde no faltaron los detalles pensados al detalle. Su entrada fue a través de unas enormes pantallas LED que se abrieron y la convirtieron en protagonista absoluta. La joven no lo hizo sola sino que estuvo acompañada por su hermanito Luca Cubero. El catering fue uno de los grandes aciertos de la noche ya que se ofreció una amplia variedad de opciones presentadas en mesas tipo buffet, con una cuidada estética gourmet: desde bocados fríos hasta opciones más elaboradas.

La fiesta de 15 de Allegra Cubero

La música también tomó un rol relevante en el salón a cargo de un equipo de DJs que acompañaron cada escena con música a tono. Los invitados también fueron agasajados con distintas sorpresas. Una de ellas fue el sector “glitter”, una propuesta interactiva donde los invitados podían sumar brillo a sus looks con maquillaje y aplicaciones de strass. El sector, iluminado con luces cálidas y neón, se convirtió en uno de los puntos más fotografiados de la noche. Otro espacio fue pensado para entretener con tecnología y calidad: una pantalla tomaba fotos al instante y permitía su impresión en el momento.

La fiesta de 15 de Allegra Cubero

Casi al final, la pista de baile contó con un despliegue técnico impactante y luces móviles tipo beam, que recorrieron todo el lugar creando una atmósfera de boliche moderno y elevando la energía del festejo. La musicalización acompañó el clima festivo, invitando a todos los presentes a bailar y cantar con Allegra Cubero. En ese instante, ingresaron varias personas disfrazadas con ropa deportiva de la Selección Argentina y máscaras enormes de los campeones del mundo. Asimismo, sumaron a Diego Armando Maradona.

La fiesta de 15 de Allegra Cubero



Dos propuestas: así fueron los looks de Allegra Cubero para su fiesta de 15

Para su gran noche, Allegra Cubero apostó por dos estilismos bien diferenciados pero unidos por el brillo como protagonista. El primero fue el vestido de su entrada, sin dudas el más impactante. Diseñado por Laurencio Adot, eligió un modelo en color verde esmeralda, completamente bordado con piedras brillantes. El atuendo presentaba escote corazón, un corset entallado que marcaba su figura y una falda evasé con gran vuelo y largo al piso.

Allegra Cubero deslumbró con sus dos vestidos en su fiesta de 15

El look se completó con el cabello suelto, peinado con ondas suaves, reforzando una estética glamorosa y sofisticada. Más avanzada la noche, la cumpleañera realizó un cambio de vestuario para disfrutar de la pista con mayor comodidad. En esta segunda aparición, lució un vestido corto blanco, también con pailletes, manteniendo el brillo como hilo conductor. Para acompañar este outfit, optó por un peinado recogido, logrando un estilo más fresco, juvenil y descontracturado.

Así, la moda tuvo un lugar importante en la celebración como así también los momentos emotivos con familia paterna, sus hermanos y amigos. De esta manera, Allegra Cubero deslumbró con sus dos vestidos en su fiesta de 15: brillos, elegancia y estilo contemporáneo.