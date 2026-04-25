Así fue la fiesta de 15 de Allegra Cubero: del estilo nightclub a la espectacular entrada por pantalla

La celebración de los 15 de Allegra Cubero no fue una fiesta convencional, fue una experiencia diseñada para ser vivida y compartida. Con una producción de alto nivel, el evento, organizado por Fabián Cubero y Mica Viciconte se destacó por transformar un salón tradicional en un espacio con la estética de un club nocturno de primer nivel, donde cada detalle, desde el logo hasta la iluminación, estuvo pensado para crear una atmósfera única.

Así fue la fiesta de 15 años de Allegra Cubero

La entrada de película de Allegra Cubero

El momento cúspide de la noche fue, sin duda, la entrada de Allegra Cubero. Lejos de las presentaciones clásicas, ella hizo su gran aparición a través de unas enormes pantallas LED que se abrieron, revelando su figura en el escenario principal. Este momento no solo fue visualmente impactante, sino que estuvo acompañado por efectos de pirotecnia fría, dándole al inicio de la noche una energía vibrante que marcó el tono de lo que sería el resto del festejo.

Ambientación "Nightclub" y Branding Personalizado

La decoración estuvo centrada en una estética moderna tipo nightclub. El salón contaba con elementos clave que se convirtieron en los spots preferidos de los invitados para las fotos

Paredes "Glitter", con fondo plateado con brillos que acompañaba perfectamente un cartel de neón con la leyenda "Let's Party". Además de branding con identidad. Pues, el uso de una tipografía minimalista para la letra "A" (de Allegra) proyectada y dispuesta en luces, le dio a la fiesta una identidad de marca propia, similar a un evento corporativo o de moda.

La cabina, equipada con tecnología Pioneer, fue el corazón de la fiesta, asegurando que la música fuera el hilo conductor de toda la velada.

El menú: Finger food gourmet y Woks en vivo

La propuesta gastronómica fue una pieza clave para mantener el dinamismo de la noche. Se abandonó el formato de cena formal para dar paso a una experiencia de social catering.

Durante la recepción, se observó una constante circulación de bandejas con bruschettas frescas (caprese) y brochettes, diseñadas para comer de forma fácil y cómoda mientras se interactúa con otros invitados.

El punto más alto fue la estación de cocina en vivo. Ver a los cocineros saltear vegetales y carnes al instante frente a los invitados no solo garantiza comida caliente y fresca, sino que añade un toque de showcooking que entretiene a los presentes.

Así fue la fiesta de 15 años de Allegra Cubero

En definitiva, la fiesta de Allegra Cubero es el ejemplo perfecto de la tendencia 2026: menos formalidad y más experiencia, donde la tecnología, la gastronomía interactiva y un diseño estético coherente logran que el evento sea, además de una gran fiesta, un recuerdo inolvidable.

AM