Marcela Kloosterboer y Benjamín Vicuña mostraron sus fotos de la escuela juntos

Marcela Kloosterboer y Benjamín Vicuña volvieron al pasado, al menos por un momento, y lo hicieron a través de una acción que rápidamente captó la atención en redes sociales. Ambos actores compartieron fotos de su etapa escolar, mostrando sus años como estudiantes, mucho antes de convertirse en figuras reconocidas del espectáculo.

Marcela Kloosterboer y Benjamín Vicuña

Las imágenes, no solo despertaron ternura entre sus seguidores, sino que también invitaron a reflexionar sobre la importancia de la escuela como espacio de formación y crecimiento. Con estilos distintos pero con un objetivo en común, tanto Marcela Kloosterboer como Benjamín Vicuña lograron conectar desde un lugar cercano y genuino.

Recuerdos de la etapa escolar

Las publicaciones de ambos actores no tardaron en viralizarse. En el caso de Marcela Kloosterboer, compartió una foto de su etapa escolar en la que se la ve junto a la bandera, acompañada por otros compañeros.“En Argentina se pierde un mes de clases al año” y “Estar en la escuela importa”, escribió, reforzando el eje central de la iniciativa.

Marcela Kloosterboer en su etapa escolar

Por su parte, Benjamín Vicuña eligió una imagen más clásica pero igualmente significativa: una postal en la que se lo puede ver con uniforme escolar, representando esa etapa formativa que atraviesa a todos. Junto a la foto, el actor escribió “Argentina a la escuela”, sumándose al mensaje colectivo.

La campaña que impulsa el regreso a las aulas

Detrás de estas publicaciones se encuentra la campaña #ArgentinaALaEscuela, una iniciativa impulsada por Argentinos por la Educación que busca visibilizar una problemática estructural: la pérdida de días y horas de clase en el sistema educativo. En este contexto, tanto Marcela Kloosterboer como Benjamín Vicuña decidieron sumarse activamente, utilizando sus redes para amplificar el mensaje.

Benjamín Vicuña en su etapa escolar

La campaña propone generar conciencia sobre el impacto del ausentismo escolar y promueve acciones concretas, como compartir recuerdos vinculados a la escuela bajo el hashtag #ArgentinaALaEscuela. Al participar, Marcela Kloosterboer y Benjamín Vicuña no solo apelan a la nostalgia, sino que también se posicionan como voces influyentes en una conversación necesaria: la importancia de garantizar el acceso continuo a la educación.