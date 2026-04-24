El exclusivo menú de los 15 de Allegra Cubero: woks, fiambres y finger food gourmet

La fiesta de 15 de Allegra Cubero no solo nos dejó postales increíbles de su decoración estilo nightclub, sino que también marcó tendencia en su propuesta gastronómica. Olvidate de la cena formal de tres pasos donde los invitados pasan horas sentados: la tendencia que impuso la hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann es un catering dinámico, diseñado para que nadie tenga que abandonar la pista de baile por mucho tiempo.

Qué es el "Finger Food Gourmet", la propuesta gastronómica estrella en la fiesta de Allegra Cubero

Lo vimos en toda la recepción: bandejas circulando constantemente con bocados fáciles de comer. El concepto de finger food (comida que se come con los dedos o con tenedores pequeños) es la estrella de los eventos actuales.

En la fiesta de Allegra Cubero, esta propuesta se elevó a un nivel "gourmet", con una selección impecable de bruschettas caprese —con la frescura del tomate y la albahaca— y brochettes crocantes acompañados de salsas suaves, ideales para picar mientras se charla con amigos. La ventaja de este formato es que es visualmente atractivo y permite que los invitados prueben muchísimos sabores diferentes sin la pesadez de un plato abundante.

Fabián Cubero y su hija Allegra Cubero

Woks en vivo: la magia del "showcooking"

Uno de los momentos más interesantes de la noche fue la estación de woks en vivo. Más allá de ser comida, esto funciona como un espectáculo: los chefs cocinan al momento, ante la vista de todos, una selección de vegetales frescos y carnes salteadas.

¿Por qué los woks son tendencia? Primero, por la temperatura: al ser salteados al instante, los platos llegan al invitado en su punto óptimo, algo que es muy difícil de lograr con una cena servida tradicionalmente. Segundo, por el "efecto wow", ver el fuego y el movimiento del wok, genera una experiencia sensorial que invita a los invitados a acercarse a la mesa y disfrutar de un plato caliente, rápido y muy sabroso.

La mesa de fiambres: un clásico infaltable

Si bien la fiesta de Allegra Cubero tenía un tono moderno, el catering no dejó de lado lo que a todos nos gusta. La mesa de fiambres y quesos fue otro de los puntos focales de la noche.

Con una presentación impecable, esta mesa funcionó como una "isla" de libre acceso donde los invitados podían servirse a gusto. La variedad —desde quesos en cubos hasta fiambres seleccionados— asegura que haya algo para todos los gustos, lo que convierte a este tipo de menú en una apuesta segura y exitosa.

La tendencia que eligió Allegra Cubero junto a su padre Fabián Cubero y Mica Viciconte es la de "social catering". La premisa es clara, la comida no es el fin de la noche, sino un acompañamiento para que la fiesta fluya.

Al eliminar las mesas servidas, el salón se transforma. La gente circula, se conoce, baila y, sobre todo, no está atada a un asiento. Esta estructura de menú, basada en finger food, estaciones calientes en vivo y picadas de calidad, es la respuesta definitiva a las necesidades de los adolescentes de hoy, que buscan una fiesta relajada, estética y, por sobre todo, muy divertida.

Sin dudas, el menú de los 15 de Allegra Cubero ya se perfila como el modelo a seguir para las fiestas de este año, combinando lo mejor del buen comer con la comodidad que el ritmo de una pista de baile exige.

AM