Ana García Moritán y Sarah Burlando realizaron su primera producción de fotos juntas. Así sin darse cuenta, y mientras forjaban un incipiente vínculo amistoso gestado en el pro- grama ‘Pampita Online’, Pampita y Barby Franco empezaron a detectar que perseguían un mismo objetivo en común propio de toda mujer: el de ser madres. La conductora ya tenía la experiencia de tres hijos varones (Bautista, 16; Beltrán, 11, y Benicio, 9) fruto de su relación con Benjamín Vicuña, mientras que para la pareja de Fernando Burlando se trataba de un anhelo largamente perseguido. Hoy, sus hijas son mejores amigas.

La primera producción de fotos de Ana García Moritán y Sarah Burlando juntas

—¿Cómo se fue dando esta amistad que nos demuestran Saray y Ana siendo tan bebés?

—CA: Creo que desde el día uno, desde que nació Sarah.

—BF: Para mí desde el embarazo (interrumpe), Anita venía y me daba besos en la panza.

—CA: A falta de hermanitos de su edad, mi hija tiene a su vecina Sarah (viven a tres casas de distancia)...Desde que nació le gusta venir a visitarla, y cuando ellos están de viaje, por ejemplo, nos pide si podemos llamarla a Sarah por Facetime. Aunque parezca de no creer, una vez que la vio por la pantalla se tranquilizó.

—BF: Ese día me llamó Caro tipo once de la noche y yo me pregunté “¿pasó algo?” Pero no, era un berrinche de Ana que quería ver a su amiga (risas). Se tienen un amor increíble, a mi me sorprenden: van a la plaza juntas, van a ballet juntas, hacen natación juntas, se aman como dos hermanitas. Es más, Ana le enseñó a mi hija a caminar en la plaza, la agarraba de la mano y le decía “vení, vení y te enseño, yo te enseño amiga Sarah”... Así empezó a gatear, a pararse y a caminar, ¡terminó enseñándole! Yo ya estoy su-friendo la adolescencia de estas dos, la rubia y la morocha... Pero bueno, los padres deberían tener más miedos que nosotras (risas).

Desde que se levantan hasta que se acuestan ambas son pura alegría y sonrisa. Para sus mamás se debe a la vibra que reciben y a que fueron bebas deseadas y buscadas.

Además, Pampita y Barby Franco coinciden en que Ana García Moritán y Sarah Burlando se aman desde el primer día. Amigas con códigos propios.