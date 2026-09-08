Ana María Orozco, Betty la fea, a sus 53 años: "El padre de mis hijas es argentino y admiro la cultura y la educación del país"

Ana María Orozco, Betty la fea, transita un presente marcado por la vida en Buenos Aires, ciudad que adoptó como propia tras más de veinte años de residencia. La actriz colombiana encontró en la Argentina un espacio para crecer junto a sus hijas y desarrollar nuevos proyectos artísticos, mientras mantiene el vínculo con sus raíces. Su historia refleja cómo una elección personal se convirtió en un camino de integración y en una etapa que sigue sumando experiencias.

Ana María Orozco, Betty la fea, sorprendió al contar cómo es su vida en Argentina

Ana María Orozco, recordada mundialmente por su papel en Yo soy Betty, la fea, vive desde hace dos décadas en Buenos Aires y se siente parte de la vida cotidiana de la ciudad. En una entrevista realizada en 2025 con La Nación, la actriz colombiana contó cómo fue su decisión de radicarse en la Argentina y cómo transita su presente, entre proyectos teatrales y la crianza de sus hijas. A sus 53 años, asegura que el país se convirtió en su segunda casa, sin dejar de lado sus raíces.

Ana María Orozco

Según reveló la artista, está viviendo en Villa Crespo, donde encontró un espacio que le permitió sentirse integrada como una argentina más. Aunque reconoce que siempre habrá una sensación de extranjería, destaca que la adaptación fue natural y que la cultura local le resultó cercana. “Argentina es mi segunda casa, vivo hace muchos años acá, mis hijas están afincadas en esta ciudad, Buenos Aires es también parte de mi vida”, expresó, dejando en claro el vínculo que construyó con el país.

El impacto de su personaje en Yo soy Betty, la fea sigue presente en su vida cotidiana. Ana María Orozco relató que muchas veces recibe gestos inesperados del público, como taxistas que se niegan a cobrarle o comensales que pagan su cuenta en un restaurante y le dejan mensajes de agradecimiento. Para ella, esos gestos son una muestra del cariño que aún despierta Beatriz Pinzón Solano, un personaje que marcó la televisión latinoamericana y que la convirtió en una figura cercana.

Ana María Orozco y su pareja, Salvador del Solar

Su presente artístico también está ligado a nuevos desafíos. En marzo de 2025 estrenó El árbol más hermoso del mundo, obra escrita y dirigida por Francisco Lumerman, donde comparte escenario con Salvador del Solar, actor peruano que además es su pareja. La pieza se presentó en la sala Moscú, dentro del circuito independiente, y le permitió explorar otra faceta de su carrera, lejos del personaje que la hizo famosa.

La vida de Ana María Orozco entre Buenos Aires y sus raíces colombianas

El traslado de Bogotá a Buenos Aires en 2004 fue una decisión personal y consensuada. Su hija mayor nació en Colombia, pero llegó de bebé a la Argentina, y desde entonces la familia se afincó en el país. Ana María Orozco explicó que, aunque comparte idioma y muchas costumbres con su tierra natal, vivir en otro país siempre implica un proceso de adaptación. Reconoce que hay códigos sociales que aún le resultan distintos, pero valora la frontalidad y la forma directa de los argentinos.

Ana María Orozco en Betty, la fea

Además, la artista señaló que, aunque lleva más de veinte años en Buenos Aires, nunca falta la pregunta sobre su origen. Esa sensación de extranjería la acompaña, pero no le impide disfrutar de la vida cotidiana en la ciudad. Para ella, la decisión de radicarse en Argentina estuvo marcada por razones personales y familiares. “El padre de mis hijas es argentino y admiro la cultura y la educación del país”, afirmó, destacando que esa combinación la llevó a elegirla como lugar de residencia.

En su relato, Ana María Orozco subrayó que siempre sintió curiosidad por la cultura, el arte y la música argentinos. Esa afinidad le permitió integrarse con mayor facilidad y encontrar un espacio donde sus hijas pudieran crecer. Al mismo tiempo, reconoció que entre Colombia y Argentina existe una simpatía histórica, que se refleja en la manera en que los dos países se relacionan. Esa conexión, sumada a su vida familiar, hizo que la adaptación fuera más sencilla.

Ana María Orozco en Betty, la fea

A sus 53 años, Ana María Orozco combina la vida familiar con proyectos teatrales y audiovisuales que la mantienen vinculada al ámbito cultural. Aunque el personaje de Betty la fea continúa siendo parte de su trayectoria, la actriz desarrolla nuevas propuestas que amplían su carrera. Su radicación en la Argentina se consolidó con el paso del tiempo, país donde formó su hogar y donde sus hijas crecieron.

VDV