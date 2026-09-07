Lejos de la conducción: el nuevo proyecto de Carmen Barbieri que la une con la actuación

Carmen Barbieri podría volver a ponerse en la piel de un personaje histórico y regresar a la actuación con un proyecto que la tendría como protagonista de una biopic teatral. La propuesta fue revelada por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich durante una emisión de Intrusos (América TV), donde contaron que la actriz interpretaría a Doña Petrona, una de las cocineras más reconocidas de la Argentina.

Carmen Barbieri en CARASTV

La iniciativa ya tendría un libro escrito y contaría con el interés de la conductora, aunque todavía resta definir quién estará a cargo de la producción y conseguir el respaldo económico necesario para llevarla a escena. De concretarse, la obra tendría como escenario la calle Corrientes y podría estrenarse en abril de 2027.

Carmen Barbieri se pondría en la piel de Doña Petrona

La posibilidad de que Carmen Barbieri interprete a Doña Petrona surgió como una de las novedades de Intrusos: “Ella quiere hacerlo, el libro está escrito y falta el productor y alguien que ponga la tarasca”, explicaron los conductores del programa de espectáculos al contar en qué estado se encuentra actualmente el proyecto.

La propuesta busca llevar al teatro la historia de Doña Petrona C. de Gandulfo, quien alcanzó una enorme popularidad a través de sus recetas, sus libros y su presencia en la televisión argentina. Sobre la posible protagonista, el panelista fue contundente al confirmar el nombre de la actriz: “Carmen Barbieri hará de Doña Petrona”.

La trayectoria de Carmen Barbieri sobre los escenarios

Carmen Barbieri construyó una extensa trayectoria vinculada al teatro y la televisión, donde desarrolló diferentes facetas como actriz. Su recorrido por la actuación le permitió interpretar personajes y transitar distintos géneros, una experiencia que ahora podría trasladar a una propuesta basada en una personalidad histórica de la cultura argentina.

El nuevo desafío profesional de Carmen Barbieri

La posibilidad de ponerse en la piel de Doña Petrona también significaría asumir un personaje alejado de su propia historia y recrear a una mujer cuya imagen quedó fuertemente asociada con la cocina. De esta manera, la actriz volvería a explorar una faceta que forma parte de su carrera y que en esta oportunidad estaría atravesada por la historia de una figura emblemática.

Quién fue Doña Petrona, la mujer que interpretaría Carmen Barbieri

La mujer que Carmen Barbieri podría interpretar es Petrona Carrizo de Gandulfo, conocida popularmente como Doña Petrona, una de las grandes referentes de la gastronomía argentina. Nacida en La Banda, Santiago del Estero, en 1898, construyó una trayectoria que la llevó de las demostraciones de cocina a convertirse en una figura reconocida de la radio y la televisión.

Carmen Barbieri daría vida a Doña Petrona

La afamada cocinera también dejó su marca en los libros con El libro de Doña Petrona, publicado en 1934 y convertido en un clásico de la cocina argentina. Más adelante, durante las décadas de 1950 y 1960, alcanzó una enorme popularidad en la televisión, especialmente por su participación en Buenas tardes, mucho gusto. Ahora, esa historia podría llegar al teatro con Carmen Barbieri como la encargada de darle vida.