De Susana Giménez y Juliana Awada a Mariana Fabbiani y Facundo Arana: los looks de la gala de Fundaleu 2026

Esta noche se celebró una nueva edición de la tradicional Gala Solidaria de Fundaleu, bajo el lema "Famosos por la Vida" que cada año reúne a reconocidas figuras del espectáculo con un objetivo en común: acompañar la importante tarea que la Fundación lleva adelante en materia de asistencia, investigación y docencia de enfermedades oncohematológicas. En esta oportunidad, el evento tuvo lugar en el Alvear Palace Hotel y contó con la presencia de Susana Giménez, Juliana Awada, Araceli González y su pareja, Fabián Mazzei, Facundo Arana y Mariana Fabbiani, entre otros.

Los looks que se destacaron en la Gala de Fundaleu

La noche de la gala solidaria de Fundaleu reunió a distintas figuras que eligieron especialmente sus outfits para la ocasión y se destacaron sobre la alfombra de la Gala. Entre vestidos elegantes, diseños sofisticados y propuestas de diferentes estilos, los invitados volvieron a demostrar que este tipo de eventos también se convierten en una importante vidriera para la moda.

Mariana Fabianni modelando un vestido del diseñador Gabriel Lashenen en la Gala Fundaleu

Para la ocasión, Mariana Fabianni apostó por un estilismo de gala en tono champagne, con un vestido largo de silueta recta y ajustada, completamente cubierto de pequeñas aplicaciones brillantes que generan un efecto metalizado. El diseño presenta escote cerrado y sin mangas, mientras que en la parte superior incorpora flecos de pedrería que aportan movimiento y textura.

Juliana Awada en la Gala de Fundaleu

Por su parte, Juliana Awada se robó todas las miradas con un elegante vestido en color blanco, de silueta entallada y con un cuerpo íntegramente trabajado en encaje floral, escote pronunciado, transparencias y mangas cortas. La falda, confeccionada en varias capas de tul translúcido, aporta movimiento y una estética romántica y etérea.

Susana Giménez en la Gala de Fundaleu

Susana Giménez lució un estilismo de inspiración elegante y glamorosa, con un vestido largo negro de silueta entallada, estampado con grandes flores en tonos verdes y claros que aportan contraste al conjunto. Sobre el vestido llevó un abrigo de piel negro, que suma dramatismo y elegancia al look, y lo complementó con un bolso de mano oscuro con detalles dorados.

Facundo Arana en la Gala Fundaleu

Facundo Arana luce un clásico y elegante traje negro de corte sastrero, combinado con una camisa blanca y corbata negra, en un estilismo sobrio y formal. Completa el look con zapatos negros de vestir y lleva el cabello gris peinado de manera natural, aportando un aire distinguido y relajado al conjunto.

Las mejores fotos de la Gala de Fundaleu en el Alvear Palace Hotel

Nicole Neumann en la Gala Fundaleu

Eduardo Constantini y su esposa Elina en la Gala de Fundaleu

Jorge Reale y Barbie Simons | Vestido: Coti Arriagui

Maru Botana en la Gala de Fundaleu

Déborah Plager en la Gala de Fundaleu

Agustín Rada en la Gala de Fundaleu

Cristina Pérez en la Gala Fundaleu | Vestido de Gustavo Cadile

Manu Urcera y Nicole Neumann en la Gala Fundaleu

Miguel del Sel en la Gala de Fundaleu

Lizy Taglini en la Gala Fundaleu

Gianluca Simeone y Eva Bargiela en la Gala Fundaleu

Rossella della Giovampaola y Valentín Yankelevich en la Gala de Fundaleu | Vestido de Carolina Herrera

Sabrina Garciarena y Germán Paoloski en la Gala Fundaleu

Andrea Frigeiro en la Gala de Fundaleu | Vestido de Ménage à Trois

Araceli González y Fabián Mazzei en la Gala de Fundaleu

Alejandro Veroutis y Teté Coustarot en la Gala de Fundaleu

Laurita Fernández y Matías Busquet. Vestido de Coti Arriagui

Con una noche marcada por la elegancia y el glamour, Susana Giménez, Juliana Awada, Facundo Arana y Mariana Fabbiani fueron algunas de las figuras que dijeron presente en la Gala de Fundaleu. Cada uno, con su propio estilo y personalidad, aportó sofisticación a una velada en la que la moda volvió a ocupar un lugar destacado entre las postales de una noche especial.

Créditos: Sofía Herrera