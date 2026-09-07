Mario Pergolini abrió las puertas de su negocio y mostró el rincón favorito de su oficina

Mario Pergolini mostró cómo transformó una antigua residencia en un espacio de trabajo donde reúne sus proyectos vinculados con la tecnología y los medios. El edificio remodelado refleja un estilo moderno, con áreas abiertas y sectores diseñados para la producción audiovisual, además de un despacho personal que guarda objetos ligados a su historia y sus gustos. En ese recorrido, se observa cómo cada detalle fue pensado para integrar lo laboral con lo personal, en un entorno que combina funcionalidad y practicidad.

Espacio abierto y una pileta: Mario Pergolini abrió las puertas de su negocio

Mario Pergolini recibió a Agustín Creevy en sus oficinas para mostrar el espacio donde centraliza sus proyectos vinculados a los medios y la tecnología. En una charla distendida, el empresario recorrió las instalaciones que agrupan empresas como Filo News, la firma de desarrollo DIFT. El edificio, originalmente una casa de grandes dimensiones, fue adquirido y remodelado desde sus cimientos para convertirse en un espacio moderno y funcional.

Mario Pergolini y Agustín Creevy

La propiedad que compró el conductor conserva un patio al aire libre con plantas trepadoras y una pileta, que aseguró es usada. En el interior, los amplios ventanales permiten el ingreso de luz natural y conectan las distintas áreas de producción y salas de reunión. El diseño combina espacios abiertos con varios niveles, unidos por escaleras metálicas que conducen a un entrepiso desde el cual se observa el sector de escritorios compartidos.

En el salón principal predominan los techos altos, la iluminación suspendida y las divisorias de cristal, configurando un ambiente de trabajo compartido sin barreras visuales. Mario Pergolini explicó que la dinámica de sus medios se refleja en la arquitectura del lugar: “Nosotros no hacemos entrevistas largas en el estudio tradicional; buscamos espacios dinámicos donde la gente se mueva y el contenido sea fluido”. Por eso, las producciones audiovisuales se realizan en diferentes sectores.

Mario Pergolini y Agustín Creevy

La flexibilidad del espacio permite que cada proyecto encuentre su lugar sin necesidad de estructuras rígidas. Las salas técnicas y rincones equipados con cámaras fijas y micrófonos integrados forman parte de la estructura operativa. Cada detalle fue pensado para que los contenidos se generen de manera ágil, en un entorno que combina tecnología y diseño. Estos espacios complementan las áreas principales y permiten que las producciones se realicen con rapidez y calidad.

El rincón personal de Mario Pergolini en sus oficinas: Recuerdos, Boca y Star Wars

El recorrido culminó en la oficina privada de Mario Pergolini, un espacio que reúne objetos vinculados a su trayectoria y a sus pasiones personales. Una de las paredes exhibe cuadros enmarcados con fotografías de bandas icónicas como The Beatles, retratos de Frank Zappa, discos de oro y tapas de revistas de rock. Este sector refleja su vínculo con la música y con momentos que marcaron su carrera, convirtiéndose en un lugar cargado de significado.

Mario Pergolini y Agustín Creevy en la oficina del conductor

En las estanterías se destacan elementos de la saga Star Wars, como cascos a escala real de Stormtroopers y Darth Vader, junto a recortes de prensa y fotos personales. El lugar también refleja su vínculo con Boca Juniors; junto a la puerta se apreció una maqueta de La Bombonera, muñecos coleccionables con la indumentaria xeneize y una camiseta oficial enmarcada forman parte de la decoración. Estos objetos muestran cómo sus intereses conviven dialogando con la decoración.

El despacho incluye sillones, un área de cafetería y una televisión frente a la mesa de centro, pensado para recibir visitas y coordinar reuniones. Allí, Mario Pergolini guarda recuerdos significativos y organiza las distintas unidades de negocio que integran su grupo. La disposición del mobiliario genera un ambiente cómodo y funcional, ideal para combinar trabajo con momentos de descanso. La combinación de objetos personales, referencias culturales y elementos deportivos convierte a este espacio en el rincón favorito del empresario.

Mario Pergolini y Agustín Creevy en la oficina del conductor

Mario Pergolini mostró cómo un antiguo inmueble residencial se transformó en un espacio que reúne sus proyectos vinculados con los medios y la tecnología. Las instalaciones combinan áreas de producción, salas técnicas y espacios abiertos que favorecen la dinámica de trabajo. El edificio remodelado conserva sectores originales como el patio y la pileta, integrados a un diseño moderno con ventanales y escaleras metálicas que conectan los distintos niveles.

VDV