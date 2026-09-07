Así fue el viaje de Claudia Villafañe por Jujuy: Comidas regionales, caminata por el cerro y un paseo en tren inolvidable

Claudia Villafañe consolidó un perfil propio muy fuerte en la televisión argentina, reinventándose por completo ante las cámaras tras su consagración en certámenes culinarios de gran audiencia. Su carisma y calidez la posicionan como una figura sumamente querida en la pantalla chica, donde aporta frescura y autenticidad. Lejos de estancarse, se convirtió en una verdadera influencia para mujeres mayores de 60 años, demostrando que la vitalidad, el estilo y el entusiasmo no tienen edad. Su enfoque de la moda, caracterizado por la elegancia descontracturada y el confort, inspira diariamente a miles de seguidoras a experimentar con sus guardarropas y a mantenerse activas. Recientemente, esta faceta enérgica quedó demostrada en su última aventura, ya que Claudia decidió armar las valijas para disfrutar de un maravilloso y reparador fin de semana por Jujuy.

El viaje de Claudia Villafañe por Jujuy

El fin de semana de Claudia Villafañe en Jujuy

Claudia Villafañe no duda en marcar tendencia de moda y recetas gourmet en cada una de sus apariciones en la televisión o en sus redes sociales. Sin embargo, en medio de sus trabajos, busca la manera de lanzarse a nuevas aventuras, visitando lugares alrededor del mundo. El primer fin de semana de septiembre decidió coordinar una escapada espectacular al norte argentino, uniendo compromisos laborales con momentos de relax total en Jujuy.

El motivo principal de su viaje fue la planificación de un casamiento exclusivo impulsado por su productora de eventos, lo que la llevó a explorar locaciones únicas y viñedos de ensueño en la región. Para disfrutar al máximo esta experiencia, viajó acompañada por su círculo cercano y parte de su equipo de trabajo, incluyendo a la reconocida diseñadora Mariana Antoraz, con quien compartió risas y recorridos inolvidables. Juntas se dedicaron a descubrir la magia local, la calidez de su gente y los imponentes escenarios naturales que caracterizan a la provincia norteña.

El viaje de Claudia Villafañe por Jujuy

Durante su estadía, la agenda estuvo repleta de actividades culturales y turísticas de primer nivel a lo largo de la imponente Quebrada de Humahuaca. Uno de los puntos más altos del itinerario fue su inolvidable paseo a bordo del novedoso tren solar de la Quebrada, un transporte sustentable que le permitió deslumbrarse con los cerros jujeños a través de sus techos vidriados. El recorrido incluyó paradas emblemáticas en las estaciones de Volcán , Purmamarca y Maimará, donde aprovechó para realizar tranquilas caminatas, tomarse fotografías junto a los icónicos carteles ferroviarios y contemplar los cactus y cardones locales. Además, la cocinera visitó el centro cultural de la zona y se sumergió en una verdadera ruta gastronómica, deleitándose con las comidas regionales y los productos autóctonos en distinguidas bodegas.

El viaje de Claudia Villafañe por Jujuy

Los looks de Claudia Villafañe ideales para Jujuy

Si se habla de moda, Claudia Villafañe está lista para demostrar que la comodidad y el lucir espléndida en climas de montaña pueden fusionarse sin perder la practicidad. Para sus jornadas de trekking y paseos en tren, apostó por la comodidad y el color a través de un original conjunto de dos piezas. El outfit, compuesto por un buzo holgado y un pantalón largo de corte recto confeccionados en la misma tela, se destacó por un llamativo estampado botánico inspirado en flores y elementos de la naturaleza. Este diseño combinaba una base de tono marrón chocolate con vibrantes detalles en rosa, azul, negro y matices claros.

Para completar este aclamado estilismo urbano y viajero, seleccionó otros atuendos que elevaron la propuesta. Por un lado, se lanzó a un estilo más sobrio, de combinación de tapado largo mocha mousse y jean oscuro wide leg. Los anteojos fueron de los accesorios claves que no faltan nunca en su guardarropas, y que la ayudaron a protegerse del clima. Por el otro lado, el estampado animal print también estuvo presente, creando un armario digno de una referente de la moda contemporánea.

El viaje de Claudia Villafañe por Jujuy

El paso de Claudia Villafañe por Jujuy demostró que un viaje al norte puede combinar a la perfección el descanso, el diseño y la cultura regional. Disfrutando de la exquisita gastronomía local, su caminata por los senderos áridos y el transformador recorrido en el nuevo tren solar de la Quebrada, la empresaria e influencer vivió una escapada verdaderamente inolvidable, mientras creó el evento perfecto para una novia que le pidió que organizara su boda.

A.E