Así fue el increíble look de Nicole Neumann y Manu Urcera en la gala de Fundaleu

Nicole Neumann y Manu Urcera fueron unas de las figuras que dijeron presente en la gala solidaria de Fundaleu, realizada este lunes en el Alvear Palace Hotel bajo el lema “Famosos por la Vida”. Fiel a su estilo, la modelo volvió a captar todas las miradas con un look de inspiración romántica, con encaje y transparencias en tono blanco, mientras que su marido la acompañó con un clásico traje de saco, camisa y corbata, en una noche que reunió a numerosas celebridades para acompañar la importante labor de la fundación.

El look de Nicole Neumann en la gala de Fundaleu

La gala solidaria de Fundaleu se celebró este lunes 7 de septiembre en el Hotel Alvear Palace. En este marco, la fundación con siete décadas de trayectoria en salud, investigación, asistencia y docencia organizó la 27ª edición de “Famosos por la Vida”, uno de los eventos benéficos más esperados, que reúne cada año a numerosas celebridades con el objetivo de colaborar con una causa solidaria. Como sucede en cada edición, Nicole Neumann fue una de las personalidades del espectáculo invitadas a participar de la gala.

Nicole Neumann y Manu Urcera en la gala de Fundaleu | Sofía Herrera

Entre los confirmados para esta edición estuvieron: Susana Giménez, Marley, Araceli González, Facundo Arana, Evangelina Anderson, Laurita Fernández, Guillermina Valdés, Mariana Fabbiani, Gabriel Corrado, Teté Coustarot, Fabián Mazzei, Cristina Pérez, Hernán Piquín, Débora Plager, Robertito Funes, Miguel Del Sel, Agustín Aristarán “Rada”, Benito Fernández, Laurencio Adot, Fabián Zitta, Eva Bargiela, Sabrina Graciarena, German Paoloski, Javier Iturrioz, Barbie Simons, Gastón Edul, Guillermo Kohan, Benjamín Alfonso, Maru Botana, Andrea Frigerio e Iván de Pineda, entre muchos otros.

Nicole Neumann en la gala de Fundaleu | Créditos: Sofía Herrera

Para la ocasión, la experta fashionista lució un vestido blanco largo de encaje, una pieza elegante y sofisticada que combina transparencias sutiles con delicados motivos florales a lo largo de toda la prenda. El diseño cuenta con un escote cuadrado y breteles finos que dejan los hombros al descubierto, mientras que la silueta entallada acompaña la figura y luego se abre en una falda fluida. Uno de los detalles que más llama la atención son los largos flecos que recorren la parte inferior, que aportan movimiento a la pieza y generan un efecto dinámico al caminar. A esto se suma una pequeña cola que completa la caída de la prenda y le da un aire aún más sofisticado y glamoroso.

Para completar el estilismo, eligió accesorios dorados que acompañan el tono cálido del conjunto sin quitarle protagonismo al vestido. Llevó aros, pulseras y un pequeño clutch en el mismo tono, logrando una combinación equilibrada y elegante. El resultado fue un look sensual, femenino y sofisticado, en el que las transparencias, el encaje y los detalles de movimiento se combinaron con accesorios sutiles para lograr una propuesta de fuerte impacto visual.

Por su parte, el piloto apostó por un look clásico y elegante, con un traje tradicional de saco y pantalón acompañado por un chaleco. Completó el conjunto con una camisa blanca y corbata negra, una combinación sobria que reforzó el estilo formal de su elección. De esta manera, mantuvo una estética prolija y elegante, con un outfit de líneas clásicas que contrastó y, al mismo tiempo, acompañó a la perfección el glamoroso look de su esposa.

Manu Urcera junto a Nicole Neumann en la gala de Fundaleu | Créditos: Sofía Herrera

Nicole Neumann y Manu Urcera dijeron presente una vez más en la gala a beneficio de Fundaleu

Esta noche, Nicole Neumann y Manu Urcera volvieron a decir presente en una de las galas más importantes de la temporada y, como en cada aparición pública, su presencia no pasó desapercibida. La modelo se destacó por una propuesta que combinó elegancia y sofisticación.

En 2024, el matrimonio asistió al evento, y la modelo vistió un imponente vestido negro largo, de estilo sensual y desestructurado, confeccionado en tul transparente y cubierto de bordados, canutillos y destellos oscuros. El diseño se destacó por sus múltiples recortes, un pronunciado escote en V y un profundo tajo lateral que dejó una de sus piernas al descubierto, mientras que las mangas translúcidas y el cuello alto tipo choker aportaron sofisticación al estilismo. Completó el look con un clutch rígido en tonos dorados y crema y sandalias de taco alto en color nude.

Nicole Neumann y Manu Urcera en la 25° edición de Fundaleu | Créditos: Pablo Cuarterolo

Con esta elección, Nicole Neumann volvió a demostrar por qué es una de las referentes de estilo que más miradas despierta en cada evento. Su apuesta combinó sensualidad y elegancia, logrando un resultado que no pasó desapercibido entre las figuras que participaron de la 27°edición de la gala benéfica de Fundaleu.

Créditos: Sofía Herrera