Facundo Arana se sinceró sobre sus hijos: “Soy el padre que pude, porque pensás que acompañaste mucho y no fue suficiente”

Durante la conversación en el streaming Blender con la conductora Pamela David, Facundo Arana abrió su corazón para reflexionar sobre los desafíos cotidianos de la crianza, su rol como padre de tres hijos y el momento sentimental que atraviesa actualmente tras su separación de María Susini.

Facundo Arana abrió su corazón y habló de la paternidad

Facundo Arana: Una mirada íntima sobre la paternidad, los hijos y la separación

Durante su paso por el ciclo de entrevistas, Facundo Arana conversó abiertamente acerca del exigente camino de criar y acompañar a sus tres hijos en el día a día. El artista confesó las inseguridades lógicas que experimenta cualquier persona que transita la aventura de la paternidad moderna, destacando que siempre intenta dar lo mejor de sí mismo a pesar de las dificultades. Con total honestidad y sensibilidad frente a los micrófonos, el actor expresó una frase que resume su filosofía: “Soy el padre que pude, porque pensás que acompañaste mucho y no fue suficiente”.

De esta manera, el protagonista dejó en claro que la búsqueda constante de la perfección paternal suele chocar contra la propia realidad cotidiana. Además, al hablar de su presente sentimental y de su separación, el invitado reflexionó sobre cómo se transforman los vínculos familiares y remarcó: “Mis decisiones a veces son sabias, aunque torpes”. El actor explicó que, a pesar de los cambios en la pareja, el bienestar de los chicos continúa como la prioridad absoluta en la dinámica familiar.

India Arana, los caballos y el vínculo inquebrantable

Uno de los momentos más tiernos de la charla ocurrió cuando el actor se refirió específicamente a su hija India y a su enorme pasión por los caballos. El artista explicó que ambos comparten una conexión muy especial y que la joven monta desde los tres años con una complicidad única. Con gracia y total complicidad ante las preguntas de la conductora, el actor describió cómo es la dinámica diaria de su hija con los animales: “Son como una cosa sola, India termina de saltar y si le salieron las cosas bien, el caballo se pone a corcovear e India arriba, son un ser, se unieron”.

Facundo Arana y María Susini, actualmente separados, juntos a sus tres hijos

Arana reconoció que se considera un hombre torpe para ciertas cuestiones cotidianas, pero destacó que el esfuerzo que pone en la relación con sus hijos es incalculable. La complicidad entre el padre y la hija se refleja en cada anécdota compartida, mostrando un costado sumamente tierno del actor que cautivó por completo a todos los presentes en el estudio de streaming.

María Susini como madre y el pilar fundamental del hogar

Hacia el tramo final de la entrevista, la conversación giró en torno al rol fundamental que ocupa María Susini como madre de sus hijos y sostén del hogar. El actor elogió profundamente la capacidad de la modelo para mantener la estabilidad familiar ante cualquier imprevisto externo. Con una sonrisa de admiración, Arana remarcó la importancia de la figura materna en la crianza y afirmó: “Es un poco la que pone el pecho cuando viene algo externo y el que tiene que poner el pecho es uno”. El artista reflexionó sobre la importancia de complementarse a la hora de la crianza y destacó que las decisiones siempre se toman pensando en el bienestar de la familia.

Facundo Arana habló del rol de María Susini como madre

Arana profundizó en su filosofía sobre la crianza y el valor que adquiere la presencia de ambos padres en la vida de los chicos. El artista reflexionó sobre las decisiones compartidas y sobre cómo se busca siempre el bienestar general de los hijos, más allá de cualquier circunstancia personal. Para terminar, sintetizó su visión de la siguiente manera: “Solamente cuando la madre no está, porque algo pasó, el padre saca la mejor versión de un ser humano; si no, es imposible encontrar un chico que, en vez de decir mamá, diga papá antes que mamá”. De esta manera, Facundo Arana coronó una charla íntima, movilizante y llena de sensatez.