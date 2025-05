Hace pocos años, la ex modelo Ana Paula Dutil atravesó uno de los momentos más duros de su vida, vivir con depresión. Después de su separación de Emanuel Ortega, esta enfermedad, que sufrió desde su niñez, se intensificó y su escapatoria era el alcohol. Años después, su hija y nieta de Palito Ortega, India Ortega contó cómo fue acompañar a su madre en ese proceso hasta que logró encontrar la salida.

La joven, con un futuro prometedor en el modelaje, dejó ver su lado de la historia y cuál fue el apoyo que le brindó a su madre para acompañarla y ayudarla en el difícil periodo.

Ana Paula Dutil junto a su hija, India Ortega

India Ortega, la nieta de Palito Ortega, reveló cómo ayudó a su madre a superar su depresión: "Uno cree que los padres no pueden estar mal"

Después de años de depresión donde la única escapatoria eran el alcohol y dormir, Ana Paula Dutil logró salir adelante con el apoyo de su círculo más íntimo. Su hija, India Ortega, reveló cómo fueron los momentos más difíciles de la vida de su madre y para ella como hija.

“Mamá estuvo muy deprimida mucho tiempo. Entonces yo me encerré con ella y entendí que la gente, aunque vos le digas: “Hacé esto, dale, vos podés”, no los ayudas”, reveló la hermana de Bautista Ortega en No lo piensen tanto! de Multitalent TV.

“No me veía dejándola sola. La acompañé dos años y me encerré con ella, literalmente”, continuó y remarcó que se trató de una situación extrema porque “no es como una amistad que decís: “Bueno, mirá, perdón””. “No, es mi mamá. Mi mamá me dio vida, me acompañó todos mis años de vida, me dio todo lo que necesito. Entonces no la puedo dejar”, expresó.

Además, destacó la importancia de pensar en los padres como personas, ya que muchas veces no se tiene en cuenta que no solo maternan o paternan, sino que también enfrentan cosas. “Uno cree que las madres o los padres no pueden estar mal”, sostuvo.

La joven modelo también se expresó respecto a las consultas que recibe en cuanto a lo que siente por su madre: “Mucha gente me pregunta: “¿Vos estás enojada con tu mamá?””. “No. Mi mamá no eligió estar mal, no dijo: “Le voy a hacer esto a mis hijos”. Mi mamá tuvo una situación que le pasó y yo no le voy a echar la culpa por eso, ni estoy esperando que ella me pida perdón. Hay mucha gente que está pasando por eso y creo que se habla muy poco”, señaló la joven intentando generar conciencia.

En diversas ocasiones, la ex modelo se refirió a los años difíciles que vivió a causa de la depresión: “Lo que yo hacía era tomar alcohol y dormir todo el día. Lo hacía para callar esa cabeza”.

Con la ayuda de su círculo más cercano, sobre todo su hija India Ortega, además de la clara ayuda profesional, Ana Paula Dutil logró salir adelante y combatir la depresión. Años después de los difíciles episodios vividos, India Ortega se expresó al respecto y mostró el amor infinito que siente por quien le dio la vida.

MVB