El pasado 9 de octubre, Ana Rosenfeld perdió a su marido, luego de haber padecido coronavirus en Miami. Invitada al ciclo que conduce Ángel de Brito, la abogada mantuvo una charla con el periodista y reveló el presentimiento que tuvo Marcelo Frydlewski antes de morir.

Ana Rosenfeld reveló la premonición que tuvo su marido sobre su muerte

"Marcelo siempre me dijo que si se agarraba covid se moría" expresó con dolor la abogada en el ciclo de Los Ángeles de la Mañana.

Antes de fallecer, el marido de Ana Rosenfeld estuvo internado más de 30 días en terapia intensiva en una clínica de Miami a la espera de un milagro. "Amorcito, no te vayas todavía, tenemos muchas cosas pendientes" escribió en ese momento la letrada en sus redes sociales.

La triste historia comenzó a mediados de agosto, cuando el matrimonio se realizó el hisopado de rigor para volver al país después de pasar unos días en Miami, se les dio era positivo. Ninguno de los dos tenía síntomas en ese entonces pero con el correr de las horas comenzaron las graves complicaciones para él.

"Yo no tuve tiempo de despedirme de Marcelo. Nunca me imaginé la vida sin él" cerró Ana Rosenfeld entre lágrimas en diálogo con De Brito.

Cómo conoció Ana Rosenfeld a su marido:

“Todo comenzó cuando yo estaba en pareja con otra persona que trabajaba conmigo, y un día mi ex me pidió reunirme con Marcelo por un tema laboral” comenzó diciendo Ana Rosenfled en un mano a mano con el conductor de Los Ángeles de la Mañana.

“Una vez que ya había terminado mi relación y me reuní con él, Marcelo quiso volverme a ver. Y en una oportunidad me llamó, pero yo estaba de viaje en Brasil por cuestiones de trabajo” aseguró Rosenfeld en el living de LAM.

“Cuando me vuelve a contactar, yo estaba en Barra de Tijuca” aseguró la abogada y continuó diciendo “Me llamó y me dijo que estaba en la habitación de al lado. Desde ese momento no nos volvimos a separar” expresó Ana Rosenfeld sobre su difunto marido.

Ana Rosenfeld y Marcelo Frydlewski estuvieron juntos 35 años y tuvieron dos hijas.

FF