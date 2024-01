Recientemente, se viralizaron unas fotos que muestran a Graciela Alfano en estrecha compañía de un empresario en Punta del Este. Ana Rosenfeld, durante su visita a "Desayuno Americano", abordó la relación que la actriz mantiene con este millonario.

ANA ROSENFELD

Ana Rosenfeld reveló detalles sobre quién es el nuevo novio de Graciela Alfano

Desde la cuenta de LAM, se compartió una foto infraganti de la vedette a bordo de un yate junto a un millonario en la ciudad uruguaya. Este hecho desató rápidamente rumores de romance y la incógnita sobre la identidad del caballero.

Ana Rosenfeld reveló detalles sobre quién es el nuevo novio de Graciela Alfano

El notero de América Tv reveló que se trata de Carlos Bustin, un importante empresario uruguayo. La actriz lleva un tiempo cultivando esta relación de la que prefería no hablar, y su alegría fue evidente cuando la visitó en el programa PH.

Graciela Alfano

Ana Rosenfeld, quien tiene una estrecha relación con Graciela Alfano, compartió en "Desayuno Americano": “Yo lo se hace rato pero por una cuestión de códigos, no solamente con mi amigo, su pareja, sino que también con Graciela, con quien nos hemos visto en un montón de oportunidades en Punta del Este, y es un gran amigo mío hace más de 20 años".

“Apenas me enteré no solamente lo felicité a él, sino que también a ella. Pero además nos vemos a cotidiano porque somos vecinos. En un empresario muy querido, que tiene una agencia de auto y un restaurante también. Un día los vi in fraganti en el ascensor, y me emocioné”, expresó Ana Rosenfeld sobre el nuevo romance de Graciela Alfano.

AF.