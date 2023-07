Pampita es una de las figuras más polémicas dentro del jurado del Bailando, el reality de danza en donde compiten muchos famosos por un premio mayor. La modelo podría ser nuevamente parte del jurado de la nueva edición que ya comenzó su cuenta regresiva y cuidaría su legado en el programa.

La noche que Pampita abandonó el estudio del Bailando

Uno de los momentos más escandalosos de la modelo como jurado fue cuando comenzó a discutir con Marcelo Polino, uno de sus colegas. La pelea se desató en medio de los conflictos que Carolina había tenido con su exmarido Benjamín Vicuña luego de que lo descubriera siéndole infiel con la China Suárez en el motorhome.

En un principio, Polino comenzó a asegurar que la morocha había llegado a obtener una silla en el jurado por haber inventado el relato de infidelidad del actor chileno. "Pampita llegó porque inventó una historia, que había visto a su exmarido con una chica que nada tiene que ver, en un motorhome. Así llegó en un reemplazo a este certamen, ensuciando la honorabilidad de una amiga mía", expresó Marcelo.

Inmediatamente, Pampita quiso defenderse, pero entre gritos y acusaciones la discusión se tornó polémica. " La China Suárez, que es una señora, y a su familia que le hiciste mucho daño con lo que hiciste. Hiciste daño a una chica y a una familia con lo que inventaste", fueron las palabras de Polino que hicieron que la modelo se retirara muy enojada del estudio mientras que Nicole Neumann, quien competía en aquella edición, se quedó esperando su devolución.

La pelea de la modelo con Marcelo Tinelli y Lizy Tagliani una misma noche

Otro de los momentos más polémicos y más incómodos para la modelo fue cuando, nuevamente, Marcelo Polino instó a una participante a revelar todo lo que pensaba de ella como jurado. La discordia entre Ardohain y Neumann estaba latente y había quienes tomaban bandos. Una de ellas fue Lizy Taglini, muy amiga de la rubia.

"Ahora que diga todo lo que piensa de Pampita, deci todo lo que pensás de ella y Nicole", abrió Polino la discusión. "No tengo ningún problema... No me gusta que mujeres con familia empiece a tirarse cosas", empezó explicando Tagliani haciendo referencia a la reputación y el estatus que tenían las modelos peleando por la apertura o el cierre de pasarela.

"Lamentablemente no sos amiga mía y digo lamentablemente porque no te conozco. No puedo salir a defenderte con los tapones de punta porque a la persona que conozco es a Nicole", continuó con la humorista quien simplemente obtuvo un gesto de indiferencia por parte de la modelo que la enfureció.

Lizy quiso seguir entablando discusión con Carolina, pero ésta le explicó que no tenía ningún problema. Sin embargo, la situación no quedó ahí porque la modelo se quejó con Tinelli que durante todo ese programa buscaron dejarla mal parada e involucrada en polémicas. "La verdad no me lo merezco, yo soy el jurado acá... hicieron todo este programa acá con mi cara en pantalla", se defendió Ardohain entre lágrimas.

El desencuentro con Moria Casán

En aquella misma edición, la madre de Ana García Moritán también tuvo una leve discusión con Moria, quien forma parte del jurado del programa hace muchos años y se caracteriza por sus picantes declaraciones a los participantes.

Moria estaba enojada hacía varios días por el reemplazo de Caro a Nacha Guevara y eso lo dejaba a la vista cada vez que podía. La discusión comenzó con Soledad Silveyra y Pampita estaba fuera de foco hasta que Marcelo la incluyó en la discordia. "Si hay algo que no soy yo es falsa", le espetó la morocha a Moria.

"No sé, se desdoblan. Son una persona acá y en las entrevistas otra", continuó la modelo sobre sus compañeras. Moria intentó remontar la situación y no lo llevó a mayores. Sin embargo, el vínculo entre las 3 quedó un poco tenso. Pampita sería una de las juradas para la nueva edición del reality que llega en agosto.