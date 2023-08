Julieta Poggio ingresó al mundo de la fama de golpe tras su salida de Gran Hermano a pesar de encontrarse en el rubro desde pequeña. De esta manera, la joven se enfrenta a muchas críticas y prejuicios por parte de quienes no quieren ver caras nuevas en el mundo artístico. Sin embargo, la bailarina enfrenta todos ellos con la teoría de la sonrisa Pampita, una idea desarrollada por una influencer.

Julieta Poggio aplica la teoría de la sonrisa Pampita para responder a los prejuicios

Hace algunas semanas atrás una tiktoker desarrolló una idea que nombró "Teoría de la sonrisa de Pampita", la cual consiste en explicar que ante cualquier situación de ataque por otras personas la respuesta es sonreír con indiferencia para no darle importancia. La morocha tuvo varias de estas escenas cuando aún la seguían criticando a ella por las supuestas mentiras de la infidelidad de Benjamín Vicuña.

De esta misma manera, las fanáticas de la ex Gran Hermano asociaron la capacidad que tiene Julieta de enfrentar los malos comentarios con la actitud de Caro Ardohain de no involucrarse para darles el gusto. "Ante cualquier comentario negativo, siempre tenés que estar sonriendo. La clave es sonreír como Pampita", explicó la influencer.

Fue a partir del video en donde la rubia le responde a Pepe Cibrián, tras sus declaraciones sobre el talento actoral de la joven, que las seguidoras remarcaron la teoría. "Sabiendo que es un hombre de teatro, estaría bueno que sepa que no es la primera vez que me subo a las tablas... Lo invito a ver la obra para dar su opinión", fue una pequeña parte de la declaración de la bailarina con una calma absoluta y una leve sonrisa para responder con altura al prejuicio que señaló que "Eso no es ser una actriz".

La teoría de las fanáticas de Julieta Poggio que la relacionan con Pampita

En los mismo comentarios de aquel video, muchas seguidoras de la joven modelo destacaron el parecido que tiene con la madre de Ana García Moritán, quien se posicionó como una referente para Julieta Poggio y le mandó sus mejores deseos para que triunfe en el mundo del espectáculo. "La nueva Pampita a la hora de responder", es uno de los comentarios con más likes.