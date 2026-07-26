Andrea Bursten, sobre la muerte de su marido: "Extraño escuchar a mis hijos decirle pa"

El tiempo transcurre con velocidad implacable, pero los recuerdos más profundos permanecen intactos en la memoria de quienes aman sin condiciones. Recientemente, el calendario marcó un nuevo aniversario desde el fallecimiento de Federico Ribero, reconocido empresario gastronómico y figura muy querida del ámbito social, quien perdió la vida el 17 de junio de 2013 a causa de un cáncer de pulmón. Su mujer, Andrea Bursten, publicó en sus redes sociales una entrevista íntima y reveladora donde compartió reflexiones sinceras sobre aquella pérdida irreparable que transformó su cotidianeidad para siempre junto a sus dos hijos, Francesca y Stefano.

Andrea Bursten reflexionó sobre la muerte de su marido.

Lejos de esquivar el tema o refugiarse en el silencio, la ex modelo y empresaria demostró una apertura absoluta al conversar sobre su compañero de vida ante su comunidad digital. Ella expresó con total naturalidad que disfruta evocar los momentos compartidos y mantener viva su presencia en el día a día familiar. "Me gusta mucho hablar de él, me gusta mucho recordarlo y me gusta mucho traerlo un rato, después soltarlo otra vez", confesó durante la charla.

Andrea Bursten: El peso de la ausencia y las pequeñas cosas cotidianas

La cotidianidad familiar experimenta cambios profundos cuando falta uno de sus pilares fundamentales, obligando a reestructurar los vínculos y los afectos cotidianos. Ante la consulta sobre cuál es el aspecto que más extraña de su marido en el plano diario, la respuesta surgió desde lo más hondo de sus sentimientos. Ella especificó con absoluta sensibilidad que echa de menos situaciones sumamente concretas ligadas al hogar y a la crianza compartida de los chicos.

"Extraño muchas cosas, muchas que tienen que ver con la familia, pero sabes qué extraño mucho: escuchar a mis hijos decir pa", reveló visiblemente emocionada ante la cámara. Esa sencilla expresión verbal resume una etapa irrepetible de la infancia de Francesca y Stefano, evidenciando además el vacío que dejó una figura paterna tan presente. De este modo, la empresaria expuso que las ausencias duelen con mayor intensidad en los pequeños detalles hogareños que estructuran la convivencia diaria.

La resistencia frente al mandato social de soltar

En muchas ocasiones, el entorno social presiona a quienes atraviesan un duelo prolongado con consejos apresurados que sugieren dejar atrás el pasado de manera abrupta. Ante esta situación, la empresaria cuestionó aquellos mandatos colectivos que imponen la obligación de olvidar o superar los dolores sin respetar los tiempos internos. Con firmeza y honestidad brutal, ella reconoció que suele desestimar directivas ajenas que pretenden dictaminar cómo debe procesar sus sentimientos más íntimos.

Andrea Bursten junto a su marido Federico Ribero que falleció en 2013.

"Mucha gente en algún momento me decía tenés que soltar, tenés que soltar, y yo la verdad que los mando medio a cagar, te soy sincera", afirmó sin filtros. Explicó además que aquel dramático episodio constituyó un antes y un después absoluto en su historia personal, marcando una bisagra estructural en su existencia. A pesar de semejante dificultad, ella logró reconstruirse laboralmente, salir adelante con entereza y consolidar su rol familiar manteniendo siempre vivo el recuerdo de su compañero.

La aceptación como motor indispensable para sanar

Ayudar a otras personas que atraviesan pérdidas dolorosas resulta una tarea compleja, dado que cada ser humano procesa las tragedias mediante caminos absolutamente únicos. Consultada sobre los consejos que suele recibir o brindar en el marco de sus publicaciones digitales, ella prefirió mantener distancia de las fórmulas mágicas o recetas estandarizadas. Sin embargo, compartió una enseñanza fundamental que le permitió transitar los momentos más oscuros y encontrar una salida constructiva hacia adelante.

Andrea Bursten, Federico Ribero y sus hijos.

"Una cosa que a mí me sirvió para poder empezar a sanar ese dolor tan grande fue la aceptación de la situación", aseguró con convicción. Sostuvo asimismo que asumir la realidad tal como se presenta, sin negar el sufrimiento, constituye el primer paso indispensable para recuperar la plenitud anímica. Con estas palabras, Andrea Bursten dejó un mensaje inspirador sobre la resiliencia humana y la capacidad de honrar la memoria desde el amor constructivo.