De María Vázquez a Cale Ruggeri y Delfina Blaquier: los looks que confirmaron que el jean oxford fue furor esta temporada

El pantalón oxford revalidó su corona en el mundo de la moda y conquistó el guardarropa de las famosas como Cale Ruggeri, María Vázquez y Delfina Blaquier, con siluetas que estilizaron al instante. Este modelo acampanada demostró una vigencia absoluta en el street style y arrasó entre las tendencias más fuertes del año.

Jane Birkin, referente del jean oxford

De icono rebelde a clásico indiscutible: la historia del pantalón oxford

La silueta de corte amplio en la parte inferior nació originalmente dentro de la marina militar para facilitar la tarea de los marineros. Décadas más tarde, los jóvenes de los años sesenta y setenta adoptaron este diseño como un símbolo de contracultura y libertad de expresión. Las calles de Londres y Nueva York se llenaron de estas piernas anchas que transformaron por completo la estética de la época.

Lenny Kravitz, fanático de los jeans oxford

Figuras inolvidables marcaron un antes y un después en la historia de esta prenda tan versátil. La icónica Jane Birkin consolidó el modelo como un sello personal inconfundible al combinar sus vaqueros campana con sandalias de tacón y una blusa blanca impecable. Del mismo modo, referentes masculinos como Lenny Kravitz adoptaron la estética rockera de los pantalones oxford ajustados en la cadera para potenciar una imagen andrógina y sumamente magnética.

De María Vázquez a Cale Ruggeri y Delfina Blaquier: las referentes locales que marcaron el pulso de la temporada

El universo de la moda local encontró en las referentes de estilo sus mejores embajadoras para esta temporada de frío. María Vázquez eligió un modelo clásico de lavado azul oscuro que combinó magistralmente con un suéter corto tejido en tonos tierra.

María Vázquez

Cale Ruggeri optó por una versión urbana y canchera en su paseo por Nueva York al complementarla con un top negro halter y zapatillas cómodas.

Cale Ruggeri

Finalmente, Delfina Blaquier deslumbró con una propuesta elegante que fusionó su jean oxford con una camisa blanca bordada de inspiración romántica.

Delfina Blaquier

Las pasarelas internacionales y las marcas masivas

Las grandes casas de alta costura apostaron fuertemente por esta moldería en sus colecciones recientes. Firmas como Chloé propusieron diseños sofisticados en tonos blancos puros acompañados de blusas románticas con transparencias. Por su parte, Zimmermann incorporó vaqueros de lavado claro con aires playeros y relajados que evocaron una sofisticación veraniega muy sutil.

Las marcas de consumo masivo interpretaron este pulso y tradujeron la tendencia de las pasarelas hacia opciones urbanas y accesibles. Gigantes del fast fashion como Zara presentaron variantes en celestes claros con botonaduras frontales y chaquetas haciendo juego. Esta democratización permitió que cualquier amante de la moda sumara una moldería oxford a sus conjuntos cotidianos sin perder elegancia.

Zimmermann, Zara, Chloe

Claves de estilo para lucir el oxford con éxito

Dominar el arte de lucir un jean oxford requiere prestar atención a ciertos detalles fundamentales de proporción. El dobladillo debe rozar el suelo con sutileza para alargar visualmente las piernas de manera armónica. Además, la incorporación de calzado con plataforma o tacones estiliza la figura y evita que la tela arrastrara de forma desprolija.

Estas reglas de estilo potencian cualquier guardarropa y aseguran un acierto rotundo en las salidas urbanas de cada día. Las combinaciones con prendas superiores cortas o camisas por dentro equilibran el volumen inferior de manera impecable. Así, María Vázquez, Cale Ruggeri y Delfina Blaquier reconfirmaron por qué este pantalón continúa en la cima indiscutible de las tendencias.