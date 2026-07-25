Así fue el cumpleaños de princesa de Vida, la hija de Luisana Lopilato y Michael Bublé: sirenas, corales y una increíble mesa dulce

Para Luisana Lopilato y Michael Bublé, este sábado 25 de julio es un día más que especial. Su tercera hija, Vida, cumplió 7 años y, para homenajearla, decidieron organizarle un increíble festejo de cumpleaños. La temática elegida fue de princesas, sirenas y corales. Para agasajar a sus invitados, la actriz y el cantante canadiense prepararon una mesa dulce repleta de cake pops, muffins y galletitas con formas marinas, decoradas con glaseado y sumamente tentadoras que se robaron todas las miradas.

Los 7 años de Vida, la hija de Luisana Lopilato y Michael Bublé

A través de su cuenta personal de Instagram, Michael Bublé compartió un video con las imágenes más emotivas del cumpleaños de Vida, su tercera hija, fruto de su matrimonio con Luisana Lopilato. Mediante la combinación de imágenes y registros fílmicos, el artista canadiense mostró algunos detalles de la decoración que pensó para agasajar a la nena en este día tan especial.

Cumpleaños de Vida, la hija de Luisana Lopilato y Michael Bublé | Instagram

Siempre preservando el rostro de la niña, mostró cómo la cumpleañera contempló la puesta en escena, donde se destacó un enorme cartel con forma de coral en cuyo interior podía leerse la frase “Mermaid Vida (Sirena Vida)". Delante del mismo, se encontraba distribuida una tentadora mesa dulce compuesta por una variedad de propuestas de candy bar. Entre ellas, había muffins de vainilla decorados con crema, cake pops y galletitas temáticas bañadas con glaseado.

En el centro, una gran torta de dos pisos cubierta con crema chantilly se llevó todas las miradas, con adornos alusivos al mundo marino, como una cola de sirena y algas, además de una nube con el nombre de la cumpleañera.

Cumpleaños de Vida, la hija de Luisana Lopilato y Michael Bublé | Instagram

En otro sector del festejo, se montó un segundo escenario especialmente pensado para las fotos. Allí, se encontraba colocado un cartel luminoso con la frase “Feliz cumpleaños”, escrita en letra manuscrita, que se destacaba entre diversos globos en tonos pastel rosa, verde y celeste. En ese espacio, ideal para retratarse junto a los invitados, Vida posó con sus padres, quienes la sostuvieron a upa, mientras la nena los abrazaba con ternura. Para la ocasión, la pequeña lució un vestido de princesa en tono claro con una amplia pollera de volados compuesta por diversas capas, que completó el look elegido para celebrar sus 7 años.

Cumpleaños de Vida, la hija de Luisana Lopilato y Michael Bublé | Instagram

Al pie de la publicación, Michael Bublé le dedicó unas emotivas palabras a su hija mientras musicalizó el video con “When you're smiling (Cuando sonríes)”, una canción de su autoría. En su mensaje, el cantante destacó la personalidad de Vida y aseguró que, desde el día de su nacimiento, la pequeña se mostró “valiente, divertida, con chispa y segura de sí misma”. Además, con humor, el artista también señaló que la niña heredó esas características de su mamá y confesó que tiene a su papá “totalmente rendido a sus pies”. “Para ser sincero... creo que nunca tuve ninguna oportunidad”, expresó. Finalmente, remarcó el orgullo que siente por la niña y cerró su mensaje con una declaración de amor: “No podríamos estar más orgullosos de la niña que eres. Feliz cumpleaños, mi niña hermosa. Te amaré siempre”.

La dedicatoria de Luisana Lopilato a su hija Vida, fruto de su amor con Michael Bublé

A diferencia de Michael Bublé, quien compartió no solo las postales del festejo, sino que también dejó ver algunos momentos de su vínculo padre e hija, Luisana Lopilato optó por realizar un carrusel de imágenes en su perfil de Instagram, donde mostró el crecimiento de su primera hija mujer. “Y qué bien le hace honor a su nombre… Llegaste a nuestras vidas para llenarlas de luz, alegría y de un amor imposible de explicar. Desde el primer día nos enseñaste que el corazón siempre puede agrandarse un poquito más”, escribió la actriz.

En su mensaje, la artista también destacó la importancia de acompañar a Vida durante su crecimiento y expresó sus deseos para su futuro: “Verte crecer es uno de los regalos más lindos que Dios nos dio. Oramos para que siempre camines de Su mano, que seas fuerte, bondadosa, valiente y que nunca pierdas esa alegría tan tuya”. Finalmente, definió a su hija como “la luz y la alegría de esta familia” y cerró con un tierno saludo: “Feliz cumpleaños, mi amor. Que Dios guíe siempre tus pasos y que nunca olvides cuánto te amamos”.

Luisana Lopilato y su hija Vida | Instagram

De esta manera, entre emotivos homenajes en las redes sociales y un mágico festejo inspirado en el mundo de las princesas, las sirenas y los corales, Vida, la hija de Luisana Lopilato y Michael Bublé, celebró sus 7 años rodeada del amor de sus padres y sus tres hermanos: Elías, Noah y Cielo. La pequeña disfrutó de una jornada soñada, llena de detalles especialmente pensados para ella y de momentos llenos de alegría, que sus padres se encargaron de atesorar y compartir con sus seguidores.